The Mandalorian, saison 3 : qui sont les Fils de la Death Watch ?

Le premier épisode de la saison 3 de «The Mandalorian» a permis d’introduire à l’écran les Fils de la Death Watch, le peuple qui a sauvé, éduqué, et entraîné Din Djarin. Mais ce groupe est aussi l’héritier d’une organisation terroriste qui a semé la discorde sur la planète Mandalore.

On ne choisit pas sa famille. Dans le premier épisode de la saison 3 de «The Mandalorian», les téléspectateurs ont découvert les Fils de la Death Watch, le peuple qui a sauvé Din Djarin quand il n’était qu’un enfant, qui s’est occupé de l’élever et de lui apprendre tout ce qu’il sait aujourd’hui. C’est leur code très strict qui impose à Mando le port de son masque en toute circonstances.

Le fait de l’avoir enlevé de sa propre initiative dans le dernier épisode de la saison 2, au moment de dire au revoir à Grogu qui partait suivre l’enseignement de Luke Skywlaker, constitue un problème majeur pour lui. Les règles imposées par les Fils de la Death Watch l’oblige à obtenir l’absolution en allant se baigner dans les eaux vivantes sous les mines de Mandalore. Mais pour les habitants de la planète, les Fils de la Death Watch sont un culte qui s’inscrit dans la continuité de la Death Watch, un groupe terroriste apparu pendant la Guerre des Clones, qui n’a jamais cessé de déstabiliser le gouvernement pacifique autrefois en place avec l’objectif d’imposer ses pratiques strictes.

La Death Watch sera membre de la Shadow Collective, l’organisation dirigée par le redoutable Maul, qui s’emparera du Darksaber après avoir vaincu leur leader, Tor Vizla, lors d’un duel à mort, avant d’exécuter la duchesse Sabine Kryze qui avait réussi à installer une démocratie sur Mandalore.

Un culte dangereux

Les Fils de la Death Watch sont les héritiers de ce groupe terroriste. Quand l’Empire Galactique a attaqué Mandalore, leur peuple se trouvait sur la Lune de la Concorde, et a été épargné. Ils se sont ensuite cachés à travers la galaxie, tout en entretenant leur religion. Dans la saison 3, l’Armurière semble être leur leader spirituel. Elle gère les conflits, et s’assure que la Voie du Mandalore est respectée. Sa parole a valeur de loi, et les Fils de la Death Watch sont entièrement sous ses ordres, dans le respect du code.

Aussi, il semble qu’un affrontement entre Bo-Katan Kryze, qui est à la tête du groupe des Nite-Owls, et les Fils de la Death Watch est inévitable dans ce troisième chapitre de «The Mandalorian». À moins que l’objectif commun d’une reconquête du Mandalore ne parviennent à les unir dans une alliance inconfortable. C’est l’Armurière qui décidera si Din Djarin obtient ou non l’absolution après son périple sur la planète. Et c’est certainement elle aussi qui décidera si Bo-Katan doit être considérée comme une ennemie ou non pas pour son peuple.