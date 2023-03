The Mandalorian, saison 3 : l'actrice Gina Carano mise à l’écart, que devient le personnage de Cara Dune ? (SPOILERS)

Mise à l’écart de «The Mandalorian» en février 2021 après des propos controversés sur les réseaux sociaux, la comédienne Gina Carano a vu son personnage de Cara Dune disparaître dès le premier épisode de la saison 3. Attention, spoilers.

Une sortie par la petite porte. Les fans de «The Mandalorian» savent depuis février 2021 que le personnage de Cara Dune, incarnée par l’ancienne combattante en MMA (Mixed Martial Arts, ndlr) Gina Carano, n’apparaîtra pas dans la saison 3 qui vient d'être lancée sur Disney+. Et beaucoup étaient impatients de découvrir la manière dont Jon Favreau, le créateur de la série, allait s’y prendre pour écarter celle qui avait joué un rôle central dans les deux premières saisons.

Le premier épisode de la saison 3 s’est chargé de cette mission en envoyant les deux personnages principaux, Mando et Grogu, lui rendre visite pour une raison très spécifique. Sur place, le Haut Magistrat, Greef Karga (Carl Weathers), leur explique qu’en raison de son rôle déterminant dans la capture de Moff Gideon (à la fin de la saison 2), la Nouvelle République a décidé de recruter Cara Dune au sein de son équipe des Forces Spéciales. Et voilà ! Merci et au revoir.

Une trop grande liberté de ton ?

En février 2021, après plusieurs messages controversés postés sur les réseaux sociaux, notamment sur le port du masque ou encore les soupçons de fraudes électorales lors de la dernière élection présidentielle américaine, Gina Carano avait été définitivement exclue de «The Mandalorian», après avoir insinué sur Instagram qu’être membre du parti Républicain aujourd’hui aux États-Unis était comparable à être juif pendant l’Holocauste.

«Gina Carano n’est plus employée par Lucasfilm et il n’y aucune intention qu’elle le soit à nouveau à l’avenir. Ceci étant dit, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les personnes en fonction de leur identité culturelle et religieuse sont odieux et inacceptables», avait déclaré la société Lucasfilm dans un communiqué.