Andor : Diego Luna évoque la saison 2 et son avenir dans l'univers Star Wars

Invité au Festival du Film de Miami, vendredi dernier, Diego Luna a confié au site américain Variety qu’il était à la fois triste et soulagé de voir la série «Andor» toucher à sa fin. Il s’est également confié sur son avenir dans l’univers Star Wars.

La conclusion approche. Dans un entretien avec le site américain Variety, accordé après avoir été récompensé par le Virtuoso Award au Festival du Film de Miami, vendredi dernier, Diego Luna s’est exprimé sur le tournage de la saison 2 de «Andor», la série préquelle du film «Rogue One : A Star Wars Story» sorti en 2016. Un dernier chapitre qui suscite chez le comédien de la joie, mais aussi un peu de tristesse à l’idée de dire adieu à ce personnage.

«Il y a un peu d’amertume car tous les jours, je me rapproche de la conclusion. C’était toutefois très agréable d’aborder cette série en sachant qu’elle aurait une fin», explique-t-il, soulignant le fait que cela peut être stressant pour les comédiens de ne pas savoir combien de temps va durer la fiction sur laquelle ils travaillent.

«La saison 2 se terminera quand ‘Rogue One’ démarre. Nous ne changeons rien à la fin de ‘Rogue One’. Ce sera comme un long film, avec un début et une fin. Et on sait tous ce qui va se passer après», poursuit Diego Luna, avant de rappeler le rôle important joué par les fans concernant cette saison 2. «Nous avons un nouvel outil désormais avec les réseaux sociaux. Nous écoutons les critiques et ce que disent les spectateurs. Nous savons ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas. Et c’est génial de pouvoir faire une autre saison en disposant de ces informations. C’est, dans un sens, une saison qui représentera les fans d’une certaine manière. Ils ont contribué à cette nouvelle saison car ce sont nos interactions avec eux qui ont servi d’inspiration», dit-il.

Si cette saison 2 marque un point final de l’acteur dans la peau de Cassian Andor (Tony Gilroy a déjà indiqué que ce serait son dernier projet Star Wars), Diego Luna souhaite continuer son chemin dans l’univers Star Wars, mais cette fois, en tant que réalisateur. «Il va falloir que vous demandiez aux personnes capables de me confier ce boulot. C’est une autre galaxie. Je ne sais pas à quel point j’en suis loin. J’aime la réalisation. Je peux toutefois vous garantir une chose, la prochaine mission qui m’attend, ça se passera derrière la caméra en tant que réalisateur», lance-t-il.