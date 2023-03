The Mandalorian : les 5 infos à connaître avant de se lancer dans la saison 3

La saison 3 de «The Mandalorian» est disponible sur Disney+. Les téléspectateurs qui ont suivi les deux premières saisons sont impatients de découvrir la suite des aventures de Din Djarin et Grogu. Voici les 5 informations indispensables à connaître avant de se lancer.

Il faut avoir regardé «Le Livre de Bobba Fett»

Avoir regardé les deux premières saisons de «The Mandalorian», c’est bien. Mais ce ne sera pas suffisant pour comprendre ce qui va se passer dès l’entame de la saison 3. Pour cela, il faut avoir regardé la série «Le Livre de Bobba Fett», lancée en janvier 2022 sur Disney+, dont deux épisodes (5 et 6) sont une suite directe de la saison 2 de «The Mandalorian», qui s’était terminée avec les adieux de Mando, alias Din Djarin, à Grogu qui s’en allait suivre les enseignements du maître Jedi, Luke Skywalker. C’est à cette occasion que Mando avait ôté pour la première fois son casque, violant ainsi le code des Mandaloriens (sujet qui sera traité dans la saison 3).

C’est dans «Le Livre de Bobba Fett» que Mando et Grogu finissent par être réunis. Le chasseur de prime se rend en effet sur la planète Ossus où son ancien compagnon s’entraîne à la maîtrise de la Force. On y découvre également l’histoire personnelle de Grogu… qui aura évolué au moment où la saison 3 va débuter.

Grogu, alias Bébé Yoda, va passer à l’action

Dans «Le Livre de Bobba Fett», on apprend que Grogu est perturbé d’être séparé de Mando, qu’il considère comme son protecteur. Voir comme un père. Mais aussi par un souvenir traumatisant de son passé. Bébé Yoda était présent sur la planète Coruscant lors de la purge initiée par l’exécution de l’Ordre 66, impliquant la mise à mort de tous les Jedi. Un souvenir que Luke Skywalker lui permet de faire remonter à la surface.

Quand le maître Jedi lui laisse le choix entre poursuivre son entraînement ou retourner avec Mando, Grogu décide de repartir avec son protecteur (en choisissant la petite armure taillée sur mesure rapportée par Din Djarin, plutôt que le sabre laser de Yoda). Mais les enseignements de Luke Skywalker vont se révéler très utiles dans la saison 3. «Son niveau a augmenté», assure le créateur de la série Jon Favreau. «Grogu a suivi les cours du meilleur Jedi, et le temps passé en compagnie de Luke Skywalker va se révéler très utile», poursuit-il, qualifiant Bébé Yoda comme étant une personne «capable d’aider» dans les situations les plus sensibles.

Mando possède un nouveau vaisseau

Dans la saison 2 de «The Mandalorian», Din Djarin voit son vaisseau, le Razor Crest, être détruit. Et c’est encore dans «Le Livre de Bobba Fett» que le chasseur de prime parvient à trouver une solution de remplacement en se rendant sur Tatooine où Peli Motto, la formidable mécano, parvient à réassembler un Starfighter Naboo N-1 similaire à ceux aperçus dans «La Menace Fantôme». Le vaisseau est moins spacieux, mais il y a assez de place pour accueillir Mando et Grogu. Et c’est là l’essentiel.

Le Darksaber aura une importance capitale

Le Darksaber a été récupéré par Mando après son affrontement avec Moff Gideon à la fin de la saison 2 de «The Mandalorian». Dans «Le Livre de Bobba Fett», on le voit utiliser l’arme, et échouer, lors d’un combat au cours duquel il finit par se blesser lui-même avec le sabre laser. Plus tard, il explique à l’Armurière (Emily Swallow) que le Darksaber semble devenir plus lourd à chaque coup porté. C’est alors qu’elle lui répond qu’il se bat lui-même avec la lame car il est envahi de tristesse après la perte de Grogu.

L’Armurière précise également que, quiconque s’empare du Darksaber lors d’un combat gagne le droit de diriger la planète Mandalore. Mais que toute personne qui utilise la lame sans l’avoir gagnée sera maudit. Et mènera la planète à sa perte. C’est exactement ce qui se passe dans la série animée «The Clone Wars», quand Bo-Katan Kryze se voit remettre le Darksaber et tente de prendre le contrôle de Mandalore. Avant que l’Empire ne décide d’attaquer la planète, laissant derrière lui un champ de ruines. Une histoire qui est évoquée dans «Le Livre de Bobba Fett».

Bo-Katan Kryze sera de retour dans la saison 3, et selon son interprète, Katee Sackhoff, celle-ci est persuadée d’être la plus à même de diriger le peuple de Mandalore avec le Darksaber à la main. «Mais quelque chose à changer en elle», a précisé la comédienne dans un entretien avec le site américain TV Line, à propos de l’état de son personnage dans cette troisième saison. «Je dirais qu’elle s’apitoie un peu sur son sort», continue-t-elle.

La saison 3 sera «la fin d’un chapitre»

Dans un entretien avec le site américain Collider, le réalisateur Rick Famuyiwa – qui a réalisé les épisodes 1, 7 et 8 – explique que certains arcs narratifs entamés depuis la saison 1 arriveront à leur conclusion dans cette saison 3 qui, selon ses termes, viendra «clore un chapitre» de «The Mandalorian». «Je crois qu’à un certain niveau, il y a cette idée que les choses prennent forme, que l’on arrive au point culminant d’histoires qui se développent depuis un long moment», explique-t-il, avant de confirmer que d’autres graines narratives seront plantées pour la suite.

«Je pense qu’il y a également des graines qui vont être plantées tout au long de la saison 3, qui pointeront vers la direction que pourraient prendre la suite de cette histoire», ajoute-t-il. «Nous terminons un chapitre de l’histoire à la fin de la saison 3 qui était en marche depuis le premier jour où nous avons découvert ces personnages lors de la première saison. (…) Mais j’espère que vous allez crier devant votre écran de télévision à la fin en vous demandant ce que va se passer ensuite», poursuit Rick Famuyiwa.