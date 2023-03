Un manga créé par une intelligence artificielle vendu pour la première fois au Japon

Un manga dessiné par une IA sortira ce jeudi 9 mars au Japon. Une première dans ce secteur, qui a fait naître de vives critiques sur l'archipel. Surtout, cette technologie montre comment elle pourrait assister, voire doubler les artistes dans ce domaine.

Son titre est «Cyberpunk : Peach John», et il entrera dès ce jeudi dans l'histoire comme le tout premier manga a avoir été dessiné par une intelligence artificielle. Son auteur, bien humain, mais portant le pseudonyme de Rootport, a interrogé la machine pour lui demander de créer des personnages, un environnement urbain futuriste, des machines, mais aussi coloriser les planches.

Pour se faire, Rootport a utilisé le programme Midjourney, que des internautes sollicitaient déjà en 2022 pour produire des dessins en tous genres. «Dessine moi un garçon asiatique au cheveux roses, portant un blouson à la mode cyberpunk», demandait l'auteur, avant que la machine ne s'exécute pour lui offrir un dessin en moins d'une minute. «C'était un cheminement amusant, un peu comme jouer au loto», a raconté au journaliste de l'AFP Tomohiro Osaki, cet auteur âgé de 37 ans pour qui les générateurs d'images «ont ouvert la voie à des gens sans talent artistique». «Mais est-ce aussi satisfaisant que lorsque vous avez dessiné vous-même quelque chose? Probablement pas», souligne-t-il.

C'est d'ailleurs l'objet des questions soulevées par le manga «Cyberpunk : Peach John», qui entend mettre en abyme les rapports de l'homme à la machine. Une fois les dessins réalisés par l'IA, l'auteur déclare les rassembler pour les retravailler, les mettre sous la forme de cases et enfin remplir une planche.

Grâce à cette intelligence artificielle, Rootport a «réalisé le manga d'une centaine de pages en six semaines seulement, là où un artiste confirmé aurait normalement mis un an», estime-t-il.

Le créateur de One Piece a sollicité ChatGPT

Et le débat est ouvert quant à la place des IA par rapport aux processus de création, les artistes pourraient toutefois y trouver de nouveaux assistants dans leur travaux. C'est le cas récent du créateur de One Piece, un manga vendu à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Début mars, Eiichiro Oda s'est en effet amusé à solliciter ChatGPT pour la création d'un chapitre de son célèbre manga.

«Bonjour. C'est l'auteur. Je n'arrive pas à trouver d'intrigue pour One Piece la semaine prochaine. Pourrais-tu en imaginer une? Une super bonne, s'il te plaît», a-t-il demandé, selon une vidéo publiée par son équipe sur Twitter. ChatGPT a alors «imaginé une histoire où les héros rencontrent de nouveaux amis et se battent avec de nouveaux ennemis. Il a essayé de vendre cette histoire à l'auteur, vantant une tribu mystérieuse, de nouveaux camarades et une nouvelle perspective sur un personnage existant qui serait appréciée par ses lecteurs», explique l'AFP.

Une idée toutefois rejetée par l'auteur qui lui a répondu «désolé, c'est barbant», tout en lui demandant une autre idée. L'IA générative a alors proposé qu'un extra-terrestre rallie Luffy pour vaincre une sorcière et reconstruire sa planète natale détruite par un vaisseau spatial maléfique. «Merci, c'est ce que je dessinerai», a alors répondu Eiichiro Oda.

Si cet échange a été réalisé par un mangaka reconnu et qui n'a sans doute plus rien à prouver en terme de talent, le travail offert par ChatGPT a tout de même de quoi interroger sur les dérives et l'arrivée d'auteurs moins talentueux, pour revendiquer des scénarios qu'ils n'auraient même pas imaginés eux-mêmes.