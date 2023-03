The Boys, saison 4 : l'étrange image partagée par Eric Kripke sur les réseaux sociaux (SPOILERS)

Le tournage de la saison 4 de «The Boys» touche à sa fin. Et c’est sur Twitter qu’Eric Kripke, le showrunner de la série, a partagé le cliché d’une boîte de conserve contenant de la viande frappée de la marque Vought, accompagné d’un texte mystérieux.

Les fans se grattent la tête. C’est sur le tournage du dernier épisode de la saison 4 de «The Boys» qu’Eric Kripke a posté un cliché d’une boîte de conserve contenant de la viande de la marque Vought Fresh Farms, sur laquelle il est indiqué : «La marque préférée de l’Amérique depuis plus de 40 ans.» «Pris sur le tournage, dernier épisode de la saison 4. Tout ce dont a besoin un Supes en pleine croissance», écrit-il.

Quelle est la signification de ce message ? Difficile à dire. Il pourrait tout simplement s’agir d’un clin d’œil concernant un produit dérivé de la société tentaculaire Vought, à laquelle appartient l’organisation des Seven, le nom du groupe de super-héros (surnommé Supes) à la tête duquel on trouve le dangereux psychopathe Homelander. Alors que Starlight a quitté l’organisation pour rejoindre la bande des Boys à la fin de la saison 3, il semble certain que les Seven vont devoir trouver de nouveaux membres pour entourer leur leader.

De nouvelles figures à venir

On sait que deux nouvelles Supes feront leur apparition dans la saison 4, Sister Sage et Firecracker. Elliot Knight (Titans), Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) et Rob Benedict, vont également rejoindre le casting dans des rôles inconnus pour le moment. Toutefois, le message d’Eric Kripke pourrait plus simplement faire allusion à Ryan, le fils que Homelander a eu – sous la contrainte de celle-ci – avec la femme de Billy Butcher. À la conclusion de la saison 3, le jeune garçon décide de suivre le chemin de son père biologique (au désespoir de Butcher). Cette quatrième saison pourrait le suivre au moment où il apprend à faire croître les pouvoirs hérités de son paternel.

À l’heure actuelle, aucune date de diffusion de la saison 4 n’a été dévoilée par Amazon Prime Video. Elle devrait toutefois être lancée à l’automne de l’année 2023.