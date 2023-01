The Boys, saison 4 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

Diaboliquement captivante, la série «The Boys» promet de revenir avec une saison 4 toujours plus sanglante. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait déjà à son propos. Attention, SPOILERS.

Les années passent, et le succès est toujours au rendez-vous. Lancée en 2019 sur Amazon Prime Video, «The Boys» a réussi à séduire une large audience en proposant aux téléspectateurs une satire de la culture des super-héros au sein de la société, ainsi que leur lien avec le complexe militaro-industrielle et le monde politique. La saison 3 avait permis d’en apprendre plus sur l’origine d’Homelander – dont le père n’est autre que Soldier Boy, ancienne star des super-héros tombée dans l’oubli – ainsi que sur l’étendue des pouvoirs de Ryan, le fils qu’Homelander a eu avec la femme de Billy Butcher. Ce dernier était, quant à lui, atteint d’un mal incurable après avoir ingéré une version temporaire de Composé-V, cette substance chimique à l’origine des super-pouvoirs des personnages de la série (ceux qui en ont du moins).

Quand sera-t-elle diffusée ?

La saison 3 a été diffusée jusqu’à l’été 2022, avant que la série ne soit prolongée dans la foulée pour un quatrième chapitre. Selon plusieurs sites américains, le tournage de cette saison 4 était en cours, à Toronto, au mois d’août dernier. Et il devrait prendre fin en mars prochain. Si l'on en croit les calendriers de production des saisons précédentes, il ne serait pas surprenant de voir la saison 4 débarquer sur nos écrans à l’automne 2023.

Que sait-on de l’intrigue ? (SPOILERS)

Aucun détail sur l’intrigue principal n’a été officiellement dévoilé. Mais… les nombreuses sorties médiatiques d’Eric Kripke, le showrunner de la série, à propos de ce qui attend les téléspectateurs dans la saison 4 permet d’avoir une idée assez précise de ce que se profile à l’horizon. On sait notamment que Stella, alias Starlight, va devenir un membre à part entière des Boys, la bande de Billy Butcher où elle retrouvera son petit ami Hughie, la Crème, le Français, et Kimiko.

Face à eux se dressera Victoria Neuman, qui s’est alliée avec Homelander dans l’espoir de devenir la future vice-présidente des États-Unis. Ce qui ferait d’elle la Supes (le surnom donné aux super-héros dans la série, ndlr) la plus puissante de l’histoire, politiquement parlant. Billy Butcher étant condamné après avoir ingéré une version temporaire de Composé-V, il n’aura pas de temps à perdre pour tenter de la mettre hors d’état de nuire, a précisé Eric Kripke au site américain Variety. «Il y a ce compte à rebours complètement fou. Il a tellement de choses à faire qu’il n’a jamais faites», précise-t-il.

Mais le problème majeur de Butcher sera sans nul doute Homelander, et le fait que ce dernier se soit rapproché de Ryan. À la fin de la saison 3, le garçon a fait usage de ses pouvoirs en public pour la première fois, sous le regard comblé de son père. Dans un entretien avec le site américain IGN, le showrunner de la série a précisé que cette histoire sera au cœur de la saison 4.

«S’il s’occupe de son éducation, il élèvera Ryan pour en faire un deuxième Homelander, ce qui aurait des implications apocalyptiques. (…) Donc je pense que c’est un indice sur ce qui sera un des conflits majeurs de la saison 4, à savoir la bataille entre Butcher et Homelander pour Ryan», explique-t-il. Pour le reste, on sait que Soldier Boy a été neutralisé, mais qu’il n’est pas mort. Donc son retour n’est pas exclu. Dans les comics, Black Noir est le seul Supes en mesure de se dresser face à Homelander.

Season one. So long ago. Season four, now we begin ;) pic.twitter.com/NFKfp6wYgZ — Antony Starr (@antonystarr) August 22, 2022

Qui sera au casting ?

Les téléspectateurs auront bien évidemment le plaisir de retrouver la quasi-totalité du casting d’origine, avec Karl Urban, Anthony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Chaz Crawford, Laz Alonso, Tomer Kapon, Claudia Doumit, Colby Minifie, ou encore Jessie Usher.

En octobre dernier, le compte Twitter officiel de la série annonçait l’arrivée de deux nouvelles Supes dans la saison 4, Sister Sage et Firecracker, qui seront incarnées par Susan Heyward et Valorie Curry.

Meet Sage. She’s already a thousand steps ahead of you.





And let's just say Firecracker has a short fuse. pic.twitter.com/Ci3li8j1LJ — THE BOYS (@TheBoysTV) October 10, 2022

Sister Sage est présentée comme un super-héroïne ayant «toujours un millier de pas d’avance sur vous», ce qui peut signifier qu’elle est clairvoyante. Firecracker affiche un ceinturon avec deux pistolets, et un costume aux couleurs du drapeau américain. Un patriotisme qui devrait plaire à Homelander. On sait également que Firecracker a une patience très limitée, donc potentiellement avec la gâchette rapide.

Jeffrey Dean Morgan, qui incarne Negan dans «The Walking Dead», fera une apparition remarquée dans la saison 4, mais dans un rôle maintenu secret. Rosemarie Dewitt (La La Land) viendra incarner la mère de Hughie. Pour rappel, c’est Simon Pegg qui jouait son père dans la saison 1 (il était absent de la saison 2, et a fait une brève apparition dans la 3). Rob Benedict (Supernatural) et Elliot Knight (Titans) seront présents au casting, mais là encore, impossible de savoir dans quels rôles.