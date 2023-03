Miley Cyrus : son nouvel album «Endless Summer Vacation» va être la bande-son de l'été

«Endless Summer Vacation», nouveau disque de Miley Cyrus disponible ce 10 mars, contient assez de petites bombes pop taillées pour le dancefloor pour nous faire bouger jusqu'à l'été, et même au-delà.

Le très efficace «Flowers» donne le ton. Symbole de la renaissance flamboyante d’un cœur brisé, devenu un hymne féministe - la star y règlant ses comptes avec son ex l’acteur australien Liam Hemsworth - ce solaire premier extrait du nouvel album de Miley Cyrus cartonne déjà depuis plusieurs semaines, au point d'être le plus grand succès de sa carrière).

Et les titres accrocheurs du nouvel album de Miley Cyrus, «Endless Summer Vacation» (Columbia Records), promettent tous de nous faire se déhancher et chanter à tue-tête tout au long des prochains mois.

Sorti trois ans après «Plastic Hearts» (un an après l’album live intitulé «Attention : Miley Live»), ce nouvel opus, disponible depuis ce 10 mars sur les plates-formes de streaming, devrait en effet assurer à l’ancienne star de Disney de caracoler en tête des classements pendant un (long) moment.

Miley Cyrus y parfait sa mue en icône mondiale de la pop, posant en body noir et talons aiguilles sur la couverture de ce qui est déjà le 8e album de sa carrière.

Exit la boule de «Wrecking Ball» (son tube sorti il y a déjà 10 ans) mais toujours en apesanteur, c’est cette fois suspendue à un trapèze que la chanteuse de 30 ans présente ses nouveaux titres.

Une lettre d'amour à L.A.

Cyrus a enregistré «Endless Summer Vacation» à Los Angeles, avec les coproducteurs Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It et Tyler Johnson. Dans un communiqué de presse, elle l'a décrit comme sa «lettre d'amour à L.A.», et «un reflet de la force que j'ai trouvée en me concentrant à la fois sur mon bien-être physique et mental», explique-t-elle.

«En ce qui concerne le séquençage d''Endless Summer Vacation', je l'ai divisé en deux parties : AM et PM - pour représenter presque comme un acte. Pour moi, le AM représente l'heure du matin, où il y a un bourdonnement et une énergie et un potentiel de nouvelles possibilités. C'est un nouveau jour. Et la nuit, on a l'impression qu'il y a une sorte de crasse, mais un glamour en même temps. Le soir, c'est un bon moment pour se reposer, un moment pour récupérer - ou c'est un moment pour sortir et découvrir le côté sauvage. A Los Angeles, il y a une certaine énergie dans la nuit que vous pouvez ressentir comme un problème qui remonte à la surface, et c'est très inspirant pour moi», a expliqué la star dans une vidéo publiée sur Instagram.

L’interprète de «Wrecking Ball», militante féministe et fervente défenseuse des droits LGBT+, y offre douze titres pop entrainants. Des morceaux rythmés («Flowers», «Violet Chemistry», «Muddy Feet» avec Sia, Island, ou encore le disco «River» dont le clip tout nouveau tout beau est à voir ci-dessous…), ainsi que quelques autres un peu plus doux et intimistes («You», «Rose Colored Lens» et «Thousand Miles» avec Brandi Carlisle), qui rappellent que derrière la voix rauque et puissante de l'artiste il y a aussi un petit coeur qui bat.

Les titres sont disponibles, notamment là, ou bien ici :



A noter que pour célébrer la sortie de ce nouvel album, la chanteuse sera ce vendredi dès 19 heures à l’honneur de «Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)», une émission diffusée sur Disney+ qui comprendra une interprétation de son tube «Flowers», sept autres titres de l’album, un classique et une collaboration spéciale avec Rufus Wainwright.

On y trouvera aussi une interview de Cyrus, filmée dans la maison où elle a tourné le clip de «Flowers» (et qui fut pour la petite histoire jadis la résidence de Frank Sinatra).