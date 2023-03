Black Mirror : tout savoir sur la saison 6 en préparation

La série «Black Mirror» sera prochainement de retour avec une saison 6 qui comptera plus d’épisodes que la précédente, et pourra compter sur un casting de haute volée. Avec notamment les présences d’Aaron Paul et Salma Hayek.

Retour aux affaires. C’est en mai dernier que le site américain Variety a annoncé le retour de «Black Mirror» pour une saison 6, plus de trois ans après une saison 5 qui ne comptais que trois épisodes. Ce nouveau chapitre promet d’en proposer un plus grand nombre, bien qu’aucun chiffre officiel n’ait été annoncé par Netflix pour le moment. Il n’y a pas eu non plus d’annonce concernant la date de diffusion, aucune image n’a filtré pour le moment, et on attend toujours la première bande-annonce. Mais plusieurs informations sont connues à propos de la saison 6, et voici tout ce qu’il faut en retenir.

Un casting bien fourni

En août dernier, le site américain Variety annonçait la présence de Salma Hayek au générique de la saison 6 de «Black Mirror». La comédienne y est accompagnée d’Annie Murphy, aperçue dans les séries «Shitt’s Creek» et «Poupée Russe», récompensée par un Emmy Awards pour sa performance dans la première.

Le site américain Deadline avait précédemment annoncé que Rory Culkin, récemment vu au générique de la série «Under the Banner of Heaven», ferait une apparition dans un des épisodes de la série dystopique créée par Charlie Brooker. Aaron Paul, connu pour son rôle dans «Breaking Bad», sera également de la partie. Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2), Danny Ramirez (Top Gun : Maverick), Kate Mara (House of Cards), et Josh Hartnett (Pearl Harbor) complètent le casting de cette saison 6.

À quoi s’attendre dans la saison 6 ?

En pleine crise du coronavirus, Charlie Brooker avait confié ses difficultés à travailler sur une suite de «Balck Mirror» en raison de l’épidémie. «À l’heure qu’il est, je ne vois pas comment il serait possible d’imaginer des histoires sur des sociétés en train de s’effondrer, donc je ne travaille pas dans ce sens», avait-il confié à Radio Times. Il semble toutefois que l’inspiration lui soit revenue depuis. La saison 6 devrait proposer plus d’épisodes que la précédente, et chacun d’eux promettent d’être encore plus cinématographique que ce qui a été fait auparavant, rapporte Variety.

Netflix a investi massivement dans la société Broke and Bones lancée par Charlie Brooker et Annabel Jones en 2020. Et le tournage de cette saison 6 a déjà commencé.

Interrogée par Deadline, Zazie Beetz avait confirmé avoir terminé son épisode, tout en donnant quelques informations sur son personnage. «Je ne dirais pas que mon personnage passe un super moment. Mais je dirais qu’il y a un élément très subtil de comédie noire dedans, un élément prémonitoire. Le miroir qui nous renvoie notre image», a-t-elle déclaré.