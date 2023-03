Je suis une légende 2 : tout savoir sur la suite prévue avec Michael B. Jordan et Will Smith

Quinze ans après le premier film, «Je suis une légende 2» a été annoncé il y a un peu plus d’un an, avec Will Smith et Michael B. Jordan dans les rôles principaux. Où en est son développement ? Voici tout ce que l’on sait à ce propos.

Un projet très attendu. En mars 2022, le site américain Deadline révélait que le film «Je suis une légende», sorti en 2007 avec Will Smith dans le rôle principal et un scénario signé par Akiva Goldsman (oscarisé en 2001 pour «Un homme d’exception»), allait avoir une suite. L’acteur, qui incarnait un scientifique mystérieusement immunisé contre un virus, transformant les individus en vampires mutants à la recherche de survivants et d’un antidote, y donnera la réplique à Michael B. Jordan dans un rôle qui reste inconnu pour le moment. Les deux hommes en seront également les producteurs.

Dans un entretien avec le site américain ET.com, Will Smith a expliqué que la star de la saga Creed avait participé à définir l’idée générale de cette suite, qu’il considère comme étant un «très, très cool concept». «C’était un des films que je voulais laisser en l’état. Et après on m’a présenté l’idée», expliquait le comédien.

La série «The Last of Us» comme inspiration

Comment «Je suis une légende 2» fera-t-il revenir le personnage de Robert Neville, incarné par Will Smith, alors qu’il meurt à la fin du premier ? Il semblerait que les auteurs aient décidé de reprendre l’histoire sur la fin alternative du film, qui était plus fidèle au roman de Richard Matheson dont il est l’adaptation. Et qui a été tournée.

Dans cette fin, Robert Neville reste en vie, et entreprend un voyage à la recherche de camp de survivants. Dans un entretien avec le site Deadline, le scénariste Akiva Goldsman – qui est en charge d’écrire le scénario du second volet – a fait quelques révélations sur son travail d’écriture, avouant que la série «The Last of Us» l’avait particulièrement inspiré.

«L’histoire reprendra quelques décennies plus tard. Je suis obsédé par ‘The Last of Us’, où on découvre un monde postapocalyptique, mais plusieurs décennies après. On voit comment la nature reprend possession de la Terre. Et il y a quelque chose de magnifique dans cette question qui est : qu’est-ce qui se passe quand l’homme cesse d’être l’espèce dominante ? C’est une chose très intéressante sur laquelle nous allons nous pencher. On sera plus fidèle au texte original», promet-il.

Pour le moment, on ne sait pas quand le film sortira en salles. Aucun réalisateur n’est attaché au projet pour le moment. Et on ignore quand la production sera officiellement lancée.