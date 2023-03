«Les trois mousquetaires» : les affiches des personnages enfin dévoilées

En attendant la sortie au cinéma le 5 avril du film événement «Les trois mousquetaires : D’Artagnan», les affiches des personnages ont été dévoilées ce mercredi.

Les aventures des célèbres «Trois mousquetaires» d’Alexandre Dumas connaissent une nouvelle adaptation cinématographique réalisée par Martin Bourboulon, dont le premier volet sortira le 5 avril prochain au cinéma.

Pathé Films a dévoilé ce mercredi 15 mars les affiches des personnages de ce film de cape et d’épée, qui promet de belles scènes d’action et une bonne dose d’amour et d’humour.

On retrouve François Civil dans le costume du jeune D’Artagnan, tandis que Vincent Cassel, Pio Marmaï et Romain Duris incarnent respectivement Athos, Porthos et Aramis.

L’envoûtante et mystérieuse Eva Green joue, quant à elle, Milady, la partenaire du cardinal de Richelieu, interprété par Eric Ruf, et ennemie des mousquetaires.

Louis Garrel (Louis XIII), Lyna Khoudri (Constance Bonacieux) et Jacob Fortune-Lloyd (Duc de Buckingham) complètent le casting.