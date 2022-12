«Les trois mousquetaires» : François Civil impressionne en d'Artagnan dans la première bande-annonce

Déclinée en deux films qui sortiront en 2023, la superproduction «Les trois mousquetaires» se dévoile ce lundi dans une première bande-annonce. Et François Civil y est très convaincant en d’Artagnan.

Les aventures de d’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis connaissent une nouvelle adaptation cinématographique, dont les premières images viennent d’être présentées ce lundi 5 décembre. L’acteur François Civil se glisse avec brio dans la peau de d’Artagnan, ce jeune homme qui souhaite devenir l’un des mousquetaires de Louis XIII.

«Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France», peut-on lire dans les notes de production.

Le premier volet des «Trois mousquetaires», «D’Artagnan», qui sortira le 5 avril 2023, puis le second, «Milady», attendu le 13 décembre de la même année, sont signés par le duo Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, auteurs du «Prénom», d’après le chef d’œuvre d’Alexandre Dumas. Ils sont réalisés par Martin Bourboulon, à qui l’on doit notamment le long-métrage «Eiffel», avec le même Romain Duris.

Cette superproduction de plus de 70 millions d’euros réunit un casting d’exception. Outre François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, et Pio Marmaï, on retrouve également Eva Green, Vicky Krieps, Louis Garrel, Lyna Khoudri, Jacob Fortune-Lloyd, Eric Ruf, Marc Barbé, Patrick Mille, Julien Frison ou encore Ralph Amoussou.