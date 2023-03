Succession saison 4 : Alexander Skarsgard évoque le rôle clef de son personnage dans l'ultime saison (SPOILERS)

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly, Alexander Skarsgard a évoqué le personnage de Lukas Matsson, qu’il incarne dans «Succession». Et la manière dont celui-ci sera au cœur de la guerre sans merci que se livrent Logan Roy et ses enfants.

Au cœur de la bataille. Alexander Skarsgard a fait sa première apparition dans «Succession» au cours de la saison 3, sous les traits d’un géant des nouvelles technologies, Lukas Matsson, en passe de signer un accord avec Logan Roy afin de prendre le contrôle de son empire médiatique, Waystar Royco. Une vente qui déplaît fortement aux enfants de ce dernier – Kendall, Roman, Shiv et Connor – qui y voient la disparition de l’usine à cash et d’influence dont ils espéraient hériter.

Interrogé par le site américain Entertainment Weekly, Alexander Skarsgard a révélé quelques détails sur le rôle central que jouera son personnage dans cette guerre familiale opposant le père à ses enfants.

«Une fois que Lukas (Matsson) a un objectif en tête, il est quasiment impossible de l’arrêter, et c’est un défi amusant pour lui de voir s’il est capable de conclure l’affaire. Il va devoir trouver le moyen de naviguer entre les différents membres de la famille, et les différents membres du conseil d’administration», explique l’acteur suédois, qui se réjouit d’avoir tourné une partie de la saison 4 en Norvège.

Le bon moment pour conclure

«Nous avons tourné dans les fjords, en pleine montagne, et c’était absolument magnifique. Cela se passe dans le cadre de l’entreprise, une occasion de se relaxer, tout en menant des négociations implacables sur ce qui va advenir. Manifestement, mon personnage est suédois, mais c’est un pays voisin, et c’est génial de quitter New York pour venir sur les terres de Matsson», poursuit-il.

Fan absolu de la série avant même de rejoindre le casting de la saison 3, Alexander Skarsgard avoue avoir adoré travailler avec le casting d’une série aussi brillante à ses yeux. Il révèle ne pas avoir été surpris d’apprendre que Jesse Armstrong, le créateur de «Succession», mettra un point final à son récit avec cette saison 4.

«J’ai toujours eu le sentiment que Jesse allait savoir déterminer le meilleur moment pour terminer son histoire. Je n’ai jamais eu l’impression qu’on se retrouverait dans le cas d’une série qui s’étend sur une ou deux saisons de trop. Ce n’est pas ce que mérite Succession. Je suis tellement honoré d’y avoir apporté ma modeste contribution», précise-t-il.