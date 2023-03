Spectacle : Soy de Cuba, le show gorgé de soleil de retour à Paris

Fort du succès de sa première tournée mondiale, le show musical Soy de Cuba est de retour jusqu'au 26 mars au théâtre Le 13e Art, à Paris, avec une toute nouvelle histoire, qui fleure bon le soleil des Caraïbes.

Des années que dure l'histoire d'amour sur scène entre Cuba et le public parisien. Avec le retour du show Soy de Cuba, présent dès 2011 dans les plus belles salles de la capitale, le créateur du spectacle Sébastien Acker envoie directement les spectateurs du printemps à l'été. Intitulé Viva la Vida !, cette nouvelle version - visible jusqu'au 26 mars, reprend les ingrédients qui ont fait le succès de la troupe, des chorégraphies aux décors en passant par la musique. Et comme une carte postale qui viendrait de la Havane, difficile de ne pas se sentir sous le soleil de l'archipel, tant les codes et les références à Cuba font mouche.

On retrouve ainsi sur la scène du 13e Art la jeune Ayala, employée dans une fabrique de cigares, qui ne rêve que d'une chose, finir son travail pour aller danser, sa véritable passion. Jesus, lui, est boxeur. Mais une fois sorti du ring, c'est sur la piste qu'il aime, tout comme Ayala, se donner corps et âme pour la Salsa. Le soir venu, exit les bureaux et tables de travail, place aux amoureux de la danse et de la musique.

«C'est au son des mambos, rumbas, salsas et autres tempo jazz afro-cubains, qu'Alaya électrise littéralement la piste parmi une troupe d'exceptionnels danseurs cubains accompagnée d'un véritable orchestre local, jusqu'à la rencontre avec Jesus», explique l'à-propos du spectacle.

Une distribution de prestige

Et tout ce beau monde va pouvoir profiter de l'excellence du compositeur et directeur musical du show, en la personne de Rembert Egües, connu dans le monde entier et plus particulièrement en France - où il a vécu durant trente ans - pour avoir été celui qui a composé l'album «La Havane» de Dany Brillant.

Pendant plus d'un an, il a composé et répété les quinze chansons qui constituent la colonne vertébrale de Soy de Cuba, que le public pourra apprécier en live, interprétées par deux chanteuses de haut vol et six musiciens locaux.

Cigares, mojitos, architecture et voitures américaines rutilantes...Autant d'éléments déclinés en 18 tableaux, qui donneront aux spectateurs l'irresistible envie d'accompagner les 14 danseurs dans leurs déhanchés. Une sensation d'immersion dans la moiteur de La Havane, renforcée par l'impressionnant décor vidéo immersif mis en place par les co-metteurs en scène et directeurs artistiques Julie Dayan et Michaël Xerri.

Au total, plus de deux heures d'énergie gorgée aux rayons du soleil, idéal pour sortir définitivement la tête de l'hiver !

A noter que le spectacle partira ensuite dans une longue tournée dans tout l'Hexagone.

Soy de Cuba, Viva la Vida !, jusqu'au 26 mars, Le 13e Art, Paris 13e.