One man show : Gad Elmaleh joue les prolongations à Paris

Gad Elmaleh sera de retour sur scène à Paris, pour dix dates au théâtre Marigny, au printemps et à l'automne prochain.

Après avoir parcouru l’Hexagone avec «D’ailleurs», son sixième one man show dévoilé en avril 2020, Gad Elmaleh donnera une nouvelle série de dates parisiennes cette année. L’humoriste a annoncé dix représentations exceptionnelles au théâtre Marigny.

L’artiste de 51 ans s’y produira les 5 et 6 juin prochains, avant de retrouver le théâtre du bas des Champs-Élysée les 9, 10, 23 et 24 octobre, puis les 6, 7, 20 et 21 novembre 2023.

L’occasion de s’offrir une séance de rattrapage et découvrir un show résolument intime dans lequel Gad Elmaleh évoque, sans fard et avec beaucoup de sincérité et d’humour, sa vie de quinqua : ses enfants, son célibat, son rapport aux réseaux sociaux ou encore son échappée américaine.

«D'ailleurs» succède à «Sans tambour», présenté en 2014, et à un spectacle créé en anglais, spécialement pour le public américain.

La billetterie a ouvert ce vendredi 10 mars.