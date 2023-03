Spider-Man : Andrew Garfield confie sa joie d'avoir participé au film «No Way Home»

Dans un entretien au site britannique de GQ, Andrew Garfield est revenu sur son expérience dans le rôle de Spider-Man. Et la joie qu’il a ressentie au moment de renfiler le costume pour le film «Spider-Man : No Way Home» avec Tom Holland et Tobey MaGuire.

Un souvenir particulier. Entre 2012 et 2014, Andrew Garfield a incarné le personnage de Spider-Man à deux reprises au cinéma. Et non dans une trilogie comme son prédécesseur, Tobey MaGuire, et son successeur, Tom Holland (qui sera intégré à l’univers cinématographique de Marvel). Dans une interview au site britannique de GQ, le comédien a confié avoir éprouvé un sentiment d’inachevé au moment de quitter le personnage.

«Je ne sais pas si je m’attendais à en faire plus. Cela ne me dérangeait pas que ça se passe comme ça. Mais il y a eu ce goût d’inachevé. Comme : ‘Qu’est-ce qu’a été cette expérience ? Et comment je referme ce chapitre une fois seul chez moi ?’. Je me suis beaucoup interrogé. Et après cela a été comme faire le deuil d’une relation, avec ce moment où vous commencez à vous sentir libre et éloigné de cette expérience», explique-t-il.

C’est toutefois avec bonheur qu’Andrew Garfield a renfilé le costume de l’homme araignée dans «Spider-Man : No Way Home», où il s’est retrouvé à partager une scène avec Tom Holland et Tobey MaGuire sept ans après sa dernière incarnation du personnage. Un moment de bonheur et de camaraderie pour lui.

«Faire ‘No Way Home’ était juste magnifique. Je l’ai vécu comme un court-métrage sur Spider-Man entre amis. Je n’avais aucune pression. Elle était sur les épaules de Tom. C’était sa trilogie. Et moi et Tobey étions là pour apporter notre soutien et passer le meilleur moment possible. Mais aussi pour être inventif, imaginatif, et un peu stupide. Entre nous trois, je me disais ‘ça va être très intéressant’. Vous avez trois acteurs qui se sentent responsables d’un même personnage. Mais c’était avant tout un lien fraternel. Et je pense que cela se ressent à l’écran», dit-il.