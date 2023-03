Succession saison 4 : Brian Cox se lâche lors de l'avant-première à New York

Brian Cox s’est offert un coup d’éclat sur le tapis rouge de l’avant-première de la saison 4 de «Succession» organisée cette nuit à New York, hurlant contre les photographes au point de perturber l’interview de Fisher Stevens au micro du site américain Deadline.

Ne faire qu’un avec son personnage. Interviewé par un journaliste sur le tapis rouge de l’avant-première de la saison 4 de «Succession», ce mardi, à New York, l’acteur Fisher Stevens – qui incarne le rôle du conseiller Hugo Baker, – a été brusquement interrompu par les cris de Brian Cox qui se trouvait quelques mètres loin. Des hurlements que le service de presse a rapidement qualifié comme étant de l’humour à ceux qui s’inquiétaient de savoir ce qui se passait avec celui qui incarne le magnat des médias Logan Roy dans la série, un homme multimilliardaire habitué à ce que la moindre de ses volontés soit satisfaite.

«Vous pouvez entendre Brian crier. Brian, il est en colère (…) Il passe un bon moment. Il profite de cette dernière avant-première de la série. Excusez-moi, c’était intéressant. Je me demande pour quelle raison il hurle. Mais il n’est pas sérieux. Ce n’est pas réel. Il s’amuse. Il est Logan Roy ! Il peut faire ce qu’il veut», explique l’acteur.

Fisher Stevens interview interrupted by Brian Cox yelling at the #Succession Season 4 premiere pic.twitter.com/GAyBSmNN2r

