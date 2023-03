Le clip de Mylène Farmer pour la bande originale de Donjons & Dragons a été dévoilé

Paramount Pictures a dévoilé le clip officiel du titre «L’Emprise». La chanson, extraite du dernier album de la mégastar Mylène Farmer a été choisie pour devenir le titre phare de la bande originale du film «Donjons & Dragons : l'honneur des voleurs», en salle le 12 avril prochain.

Après avoir annoncé, le 19 mars dernier, que Mylène Farmer interprèterait la chanson du générique de «Donjons & Dragons : l'honneur des voleurs» dans les pays francophones, Paramount a dévoilé mercredi soir le titre et son clip officiel.

Pour les besoins de la BO du long métrage «Donjons & Dragons» adapté du célèbre jeu de rôles, Mylène Farmer reprend donc «L’Emprise». Un titre électro, issu de son douzième album sorti en novembre dernier, qu’elle interprète de sa voix cristalline.

«Forte est son emprise la nuit, dose amphétamine», lance alors l’artiste, en smoking et cape noirs lui donnant des airs de prêtresse parfaitement de circonstance. Un clip qui alterne plans larges et serrés sur l'icône française, entrecoupés de séquences filmées, dévoilant de sublimes paysages et les nombreuses scènes de combats qui attendent les spectateurs dans ce long métrage de John Francis Daley et Jonathan Goldstein.

Le film est porté par les acteurs Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Illis et Hugh Grant, en salles le 12 avril prochain.