Ballerina : «John Wick : Chapitre 4» révèle des éléments du spin-off avec Ana de Armas (SPOILERS)

Si le scénario de «Ballerina» sera indépendant de la saga débutée en 2014, le dernier film de Chad Stahelski «John Wick : Chapitre 4» contient quelques éléments importants concernant le spin-off avec Ana de Armas.

Une soif de vengeance. Attendu dans le courant de l’année 2023, «Ballerina» viendra étendre l’univers de John Wick avec un film centré sur le personnage de Rooney, une danseuse formée pour tuer qui compte utiliser ses compétences durement acquises pour se venger de ceux qui sont venus chez elle quand elle n’était qu’une enfant pour abattre son père devant ses yeux. Keanu Reeves, qui y fera une apparition, a révélé que l’action du film se déroulera entre le 3e et le 4e volet de la saga. Et dans chacun d’eux, on peut y trouver des éléments faisant allusion à la tueuse qui sera incarnée par Ana de Armas.

Ainsi, dans «John Wick : Parabellum», le héros se rend dans un théâtre appartenant à la Ruska Roma, l’organisation criminelle qui a recueilli John Wick quand celui-ci n’était qu’un orphelin pour en faire le redoutable tueur que l’on connaît. C’est là qu’il s’entretient avec The Director, incarné par Anjelica Huston – qui est au casting de «Ballerina» - pour lui demander de l’aide. Sur scène, au même moment, c’est Rooney (incarné alors par la danseuse américaine Unity Phelan, qui servira de doublure à Ana de Armas) qui s’entraîne au même moment.

Dans le «Chapitre 4», alors qu’il a été évincé de la famille, John Wick leur rend à nouveau visite à Berlin pour demander à récupérer son statut de membre de Ruska Roma afin de pouvoir provoquer le Marquis de Gramont en duel. Il apprend alors que Piotr, le leader de la famille, a été abattu par la Grande Table pour avoir aidé John Wickà s’échapper précédemment. «Ballerina» devrait permettre d’expliquer, du moins en partie, ce qui est arrivé à la Ruska Roma entre le 3e et le 4e volet de la saga. Mais aussi la manière dont cette famille opère pour former ses tueurs. Et qui sait, installer le personnage d’Ana de Armas comme celle qui reprendra le flambeau de la franchise.