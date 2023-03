Good Omens : deux nouveaux acteurs au casting de la saison 2

La saison 2 de «Good Omens» vient d’annoncer les renforts de Ty Tennant (House of the Dragon) et de Peter Davison à son casting. Soit le fils et le beau-père de l’acteur principal, David Tennant.

Une réunion de famille. La saison 2 de «Good Omens» pourra compter sur les présences à l’écran de Ty Tennant et de Peter Davison au moment de son retour sur le petit écran prévu dans le courant de l’été 2023 sur Prime Video. Détail amusant, il s’agit du fils et du beau-père de David Tennant, l’acteur principal de la série dans laquelle il incarne le rôle du démon, Crowley, travaillant main dans la main (ou presque) avec l’ange, Aziraphale (Michael Sheen). Le premier incarnera un personnage appelé Ennon, tandis que l’autre jouera Alistair.

Ty Tennant n’est pas inconnu du grand public, puisqu’il est celui qui incarne Aegon II Targaryen dans la série «House of the Dragon» diffusée sur la chaîne américaine HBO à la fin de l’été dernier. Peter Davison, qui est le père de l’épouse de David Tennant, Georgia, a tenu – comme son beau-fils après lui – le rôle principal dans la série «Doctor Who» entre 1980 et 1984. Avant d’enchaîner les rôles plus modestes à la télévision.

Attendue dans le courant de l’été 2023 sur Prime Video, la saison 2 de «Good Omens» suivra «des nouvelles aventures avec de vieux amis, qui auront à faire la lumière sur d’anciens mystères, alors que nous allons rencontrer de nouveaux humains, démons, et anges », assure Neil Gaiman, l’auteur du livre dont la série est adaptée. «Nous avons eu de la chance dans la première saison d’avoir autant d’acteurs géniaux à l’écran, donc cela m’a fait plaisir de les inviter à nouveau, certains dans leur rôle habituel, d’autres pour incarner de nouveaux personnages», poursuit-il.