Musique : Depeche Mode, Lana Del Rey, Hervé… ces 3 albums à écouter en boucle

L’arrivée du printemps s’accompagne de belles sorties musicales. Les nouveaux albums de Depeche Mode, Lana Del Rey et Hervé, dévoilés ce vendredi 24 mars, font partie de celles-ci.

Depeche Mode, «Memento Mori»

Le décès prématuré l’an dernier d’Andy Fletcher, à seulement 60 ans des suites d’une maladie vasculaire rare, a profondément affecté Dave Gahan et Martin Gore. Mais ce drame a aussi rapproché les deux membres survivants de Depeche Mode, qui n'étaient pas jusqu'à présent les meilleurs amis du monde. Et la sortie de «Memento Mori» («Souviens-toi que tu vas mourir», en latin), 15e album studio du désormais duo électro pop, le prouve. «Il nous a fallu communiquer à nouveau et je pense que ça a marqué ce disque», a raconté Dave Gahan, dans un entretien accordé au Figaro.

Cet opus qui a pris forme pendant la pandémie, alterne entre joie et noirceur et la présence de ‘Fletch’ plane sur de nombreux titres (douze au total), dont le morceau «Ghosts again». Le groupe britannique se produira notamment le 24 juin au Stade de France, dans le cadre d’une tournée qui l’emmènera également à Lille et Bordeaux.

Lana Del Rey, «Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd»

Celle qui a été révélée par le somptueux album «Born to Die» en 2012, reste une source d’inspiration inépuisable pour la jeune génération d’artistes, à l’instar de Billie Eilish. Avec son 9e et nouvel opus baptisé «Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd», Lana Del Rey nous séduit encore et toujours par sa voix ensorcelante et ses textes poétiques.

Si elle se moque de ce que l’on pense d’elle, se qualifiant même de «pute américaine» sur «A&W», celle qui a récemment reçu le prix de l’artiste féminine «visionnaire» par le média Billboard, poursuit son voyage intérieur et scrute l’âme humaine. Au fil de ces 16 chansons entre pop indé et hip hop, et de cette heure et demie de musique (tout de même), on retrouve Lana Del Rey en duo avec Jon Batiste sur le sublime et planant «Candy Necklace», mais aussi avec John Father Misty sur «Let the light in».

Hervé, «Intérieur vie»

Le public l’a découvert pendant le confinement en tongs chaussettes dans sa cuisine en train de faire des crêpes. Depuis l’enregistrement du clip de «Si bien du mal», tout s’est accéléré pour Hervé. Un titre repris pour la publicité d’une célèbre marque de café, un premier album «Hyper» qui a cartonné, une Victoire de la musique, catégorie «Révélation masculine», en 2021, et des dizaines de concerts aux quatre coins de la France. Le voilà de retour avec un deuxième opus, «Intérieur vie», qui se veut «plus personnel», selon le trentenaire.

On le constate en effet avec «D’où je viens», titre qu’il chante en ouverture, accompagné du son des cornemuses du bagad de Vannes, en hommage à la Bretagne dont il est si proche. Variété française, pop, rap et électro... On retrouve sur ce disque, tous les ingrédients qui font d’Hervé un artiste unique sur la scène musicale française actuelle. Il partira en tournée dès le mois prochain, avec deux dates parisiennes à La Cigale les 16 et 17 mai, puis un concert à l’Olympia le 9 novembre.