Succession saison 4 : Jesse Armstrong, le créateur, évoque la conclusion de la série

Dans un entretien avec le site américain Variety, Jesse Armstrong, le créateur de «Succession», revient sur la décision de mettre fin à la série après une ultime saison 4 qui, espère-t-il, saura contenter les fans.

L’heure de la conclusion a sonné. En février dernier, Jesse Armstrong a annoncé la fin de «Succession» à l’issue de la saison 4, dont la diffusion vient de débuter sur la chaîne américaine HBO. Le créateur explique qu’il lui a semblé «naturel» de mettre un point final à ce drame multirécompensé, centré sur la relation toxique entre un père multimilliardaire à la tête d’un empire médiatique, et ses enfants, désireux de prendre la relève. De gré ou de force. Dans un entretien avec le site américain Variety, Jesse Armstrong avoue toutefois avoir espéré que quelqu’un lui intime l’ordre de poursuivre la série au-delà de cette quatrième saison.

«Le mot qui me vient à l’esprit est ‘naturel’. J’espère que les gens, au moment de découvrir cette saison, trouveront qu’il s’en dégage quelque chose de naturel. C’est ainsi que j’avais présenté l’idée aux auteurs, en espérant qu’ils parviennent à me convaincre de l'existence d'un chemin pour continuer à proposer d’autres saisons, parce que j’aime travailler avec eux. Je trouve qu’il y a un sentiment de complétude et de satisfaction dans la forme que prend la série», explique-t-il.

À la question de savoir s’il avait prévu plusieurs conclusions à cette saison 4 déclinée en dix épisodes, Jesse Armstrong révèle avoir adoré la fin de «Six Feet Under», mais aussi celle plus controversée de «Sopranos». Deux fins radicalement différentes qui l’ont toutefois inspiré pour «Succession».

«J’ai été inspiré par ces deux séries, mais la conclusion de ‘Succession’ se devait d’être sur-mesure. (…) J’avais la dernière scène en tête très clairement. Nous avons énormément discuté de la manière dont la série devait se terminer, et je n’ai jamais changé d’avis. J’ai modifié les dernières répliques, pour trouver la meilleure manière de l’exprimer – mais la première version de la conclusion est celle à laquelle vous allez assister», promet-il.