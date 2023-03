Succession : Brian Cox se moque une nouvelle fois des méthodes d'acteur de Jeremy Strong

Notoirement agacé par les méthodes d’acteur employées par Jeremy Strong sur le tournage de «Succession», Brian Cox en a remis une couche dans l’émission américaine «The Tonight Show» animée par Jimmy Fallon. Et ce, avec beaucoup d’humour.

À la ville comme à la scène. Dans la série «Succession», Logan Roy, le personnage incarné par Brian Cox, entretient une relation empreinte de mépris avec son fils Kendall, joué par Jeremy Strong. Si les deux comédiens se respectent mutuellement en dehors des plateaux de tournage, l’acteur écossais n’a jamais caché son agacement pour les méthodes d’acteur employées par celui-ci, le «method acting», qui consiste à devenir le personnage que l’on interprète jusque dans sa vie intime.

Interrogé à ce propos par Jimmy Fallon dans l’émission américaine «The Tonight Show», Brian Cox a joué la carte de l’ironie en reconnaissant avoir été «un peu dur» sur le sujet, avant de révéler avoir préparé un clip dans lequel il propose une masterclass sur le métier de comédien. Une vidéo parodique où il se contente de crier : «Juste fait-le ! Joue la scène ! Et débite ton p… de dialogue, en évitant de te cogner dans le décor». Un extrait hilarant à retrouver sur myCANAL.

Ce n’est pas la première fois que Brian Cox partage son énervement à ce propos. En février dernier, il s’était étendu sur la question dans un entretien avec le site Town & Country. « Sa méthode est très emmerdante ! Ne me lancez pas sur le sujet. Il est un très bon acteur. Et le reste du casting est OK avec sa méthode. Mais connaître un personnage et savoir ce que ce personnage fait n'est qu'une technique parmi d'autres. (...) Il reste dans son personnage, parce qu'il pense que s'il ne le fait, il va le perdre. Mais ça n'arrivera pas ! Strong est talentueux. Strong est p… de doué. Quand tu as ce don, célèbre-le. Retourne à ta caravane et fume un peu de marijuana !», expliquait-il.

Jeremy Strong assure pour sa part ne pas en vouloir à Brian Cox, estimant que la carrière de ce dernier l’autorise à partager le fond de sa pensée. « Chacun a le plein droit de ses sentiments. Je pense aussi que Brian Cox, par exemple, a mérité le droit de dire strictement tout ce qu'il veut. Il n'est vraiment pas nécessaire de voir ça comme un problème, de faire du ‘damage control’... J'ai beaucoup d'amour pour ma sœur et mes frères, et mon père, dans cette série. C'est comme une famille dans le sens où, et je suis certain qu'ils diraient aussi la même chose, on n'apprécie pas toujours les gens qu'on aime. Mais je les respecte toujours», avait-il confié au site GQ.