Charlotte Gainsbourg annonce l’ouverture de la Maison Gainsbourg, au domicile parisien de son père Serge

Alors que Serge Gainsbourg aurait célébré dimanche 2 avril son 95e anniversaire, sa fille Charlotte a choisi cette date symbolique pour annoncer l’ouverture du musée Gainsbourg, à Paris, le 20 septembre prochain, et sa billetterie dès demain, mardi 4 avril.

Une annonce de taille. Plus de trois décennies après la disparition de Serge Gainsbourg en 1991, son emblématique demeure du 5 bis rue de Verneuil va enfin ouvrir ses portes au public. Charlotte Gainsbourg, qui porte ce projet depuis plusieurs années, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, hier dimanche 2 avril.

«Il aurait 95 ans aujourd’hui… Je suis très fière d’annoncer l’ouverture de la billetterie de la "Maison Gainsbourg". Un long travail qui enfin verra le jour… le 20 septembre 2023! », a ainsi noté la chanteuse, ravissant les fans, nombreux à se rendre en pèlerinage au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris. Une adresse devenue mythique, où Serge Gainsbourg a vécu 22 ans. Un lieu dont l’intérieur est resté intact depuis son décès en 1991.

Deux adresses inaugurées

Ce sont en fait deux adresses qui ouvriront au public à la rentrée. Outre la maison historique du compositeur, véritable lieu de vie de l’artiste, un musée situé en face accueillera par ailleurs les visiteurs. Le parcours «commencera par la visite de la Maison (5 bis, rue de Verneuil), une plongée dans l'intime, puis à deux pas, le Musée (14, rue de Verneuil) retracera la vie de mon père à travers ses œuvres et sa collection de pièces emblématiques», a fait savoir la chanteuse dans un communiqué transmis à l’AFP. Le site proposera également une librairie et un café piano-bar, le Gainsbarre.

Cette ouverture prochaine marque l’aboutissement d’un projet de longue date. Alors que Charlotte Gainsbourg avait manifesté dès 2001 l’envie d’ouvrir la maison au public, le projet a connu plusieurs soubresauts. «Dans les dix premières années, quand j'étais la plus sûre du projet, c'était très compliqué à faire aboutir. Et après, j'ai fait marche arrière parce que c'était un peu ce qui me restait de lui, donc je le gardais comme un trésor», avait expliqué la chanteuse à l'AFP, en 2021, l'année des 30 ans de la disparition de son père. Son retour en France lors de la crise sanitaire, après plusieurs années passées aux Etats-Unis, l’aura finalement convaincue de mener à bien ce projet.

C'est désormais chose faite, puisque la billetterie ouvrira demain mardi 4 avril, exclusivement en ligne. La Maison Gainsbourg pense accueillir près de 100.000 visiteurs par an.