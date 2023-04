Picasso : 5 expositions à voir à l'occasion des 50 ans de la mort de l'artiste

Alors que le 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso (1881-1973) sera célébré le 8 avril prochain, plusieurs musées consacrent une programmation spéciale au maître du cubisme. Voici cinq expositions à voir ce printemps pour découvrir toutes les facettes de l'œuvre du peintre espagnol.

Picasso selon Paul Smith

Tout naturellement, le musée Picasso Paris célèbre le maître du Cubisme et son héritage. C'est à travers l'œil du designer Sir Paul Smith que le musée fête, depuis quelques semaines déjà, le peintre et sculpteur espagnol (1881-1973). Le célèbre styliste britannique, connu pour son travail sur la couleur, a intégralement rhabillé les murs du musée pour offrir une scénographie pop, et livrer un regard moderne et vitaminé de la collection permanente du musée et des chefs-d'œuvre de Picasso. L'occasion de découvrir par exemple ses célèbres toiles «Paul en Arlequin» (1924), son autoportrait de 1901, ou encore le «Portrait de Dora Maar» (1937), autrement.

«Célébration Picasso, la collection prend des couleurs», Musée Picasso Paris, du jusqu'au 27 août.

Picasso et la préhistoire

Au début du XXe siècle, Picasso a été captivé par les découvertes des peintures rupestres, des sites mégalithiques ou encore des sculptures préhistoriques. L'art préhistorique a dès lors influencé les œuvres du peintre et sculpteur espagnol. Ce sont ces influences que le musée de l'Homme met en lumière jusqu'au 12 juin, en faisant cohabiter une quarantaine de peintures, sculptures, dessins et galets gravés de Picasso avec des œuvres «préhistoriques» qui l'ont inspiré.

«Picasso et la préhistoire», Musée de l'Homme, Paris, jusqu'au 12 juin.

Picasso 1969-1972 : La fin du début

Au fil de son existence, Picasso a régulièrement séjourné dans le sud de la France, notamment en 1946, période où il pose ses valises à Golfe-Juan avec sa compagne Françoise Gilot, et fait du château de Grimaldi son atelier. Devenu musée Picasso d'Antibes en 1966, le site lui consacre à l'occasion des 50 ans de sa disparition une exposition qui revient sur ses dernières années de production, entre 1969 et 1972. Des années durant lesquels le peintre alors âgé de 90 ans réalisa de très nombreuses toiles dans un élan créatif intense, marqué par des teintes vives et des grands formats, tout en revisitant des personnages qui lui sont familiers, tels que les toreros.

«Picasso 1969-1972 : la fin du début», du 8 avril au 2 juillet, Musée Picasso Antibes.

Formes et métamorphoses : la création céramique de Picasso

Ce sont les talents de céramiste de Picasso que les visiteurs pourront découvrir au musée Magnelli, musée de la céramique de Vallauris, ville où l'artiste séjourna entre 1948 et 1955 et où il s'initie à l'art de la céramique. Un art à part entière selon l'artiste, dont il exploite tout le potentiel. Le musée Magnelli propose d'aborder le travail de Picasso sous cet angle à travers un ensemble d'œuvres emblématiques.

«Formes et métamorphoses : la création céramique de Picasso», du 6 mai au 30 octobre, Musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris.

Goya dans l'œil de Picasso

A Castres, le musée Goya - musée d'art hispanique rouvrira ses portes le 15 avril prochain après trois années de travaux. C'est dans ce nouvel écrin qu'il accueillera à partir du 30 juin l'exposition «Goya dans l'œil de Picasso». Un rendez-vous qui explore les liens unissant les deux grands maîtres espagnols et l'influence de Goya (1746-1828) sur son successeur Picasso (1881-1973). Ce dernier ayant notamment exploré des thèmes chers à Goya tels que la tauromachie, ou encore la cruauté du monde à travers des toiles politiques.

«Goya dans l'œil de Picasso», du 30 juin au 1er octobre, Musée Goya, Castres.

A noter également, plusieurs expositions seront programmées à la rentrée prochaine notamment au Centre Pompidou, au musée du Luxembourg et au Petit Palais.