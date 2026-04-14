«Un Picasso pour 100 euros» : le gagnant de cette loterie caritative sera connu ce mardi

Avec sa grande loterie caritative «1 Picasso pour 100 euros», la Fondation Recherche Alzheimer permet à un chanceux d'acquérir une œuvre de Pablo Picasso. Le tirage au sort a lieu ce mardi 14 avril chez Christie’s, à Paris.

Un tableau, une cause. Avec la troisième édition de sa loterie internationale «Un Picasso pour 100 euros», la Fondation Recherche Alzheimer met en jeu une œuvre du maître espagnol Pablo Picasso, estimée à 1 million d’euros, tout en contribuant au financement de la recherche contre cette maladie.

Depuis le 24 novembre dernier, des centaines de milliers de billets ont été proposés à la vente au prix de 100 euros sur le site officiel de l’opération. Un seul d’entre eux permettra à son détenteur de repartir avec «Tête de femme», une gouache sur papier réalisée en 1941.

le tirage retransmis en direct

Issue de la collection de l'Opera Gallery, fondée par le marchand d'art français Gilles Dyan, partenaire de l’événement, l’œuvre sera attribuée lors du tirage au sort organisé ce mardi 14 avril, à 18h, chez la société de vente aux enchères Christie’s, à Paris. Il sera retransmis en direct sur le site, offrant à chacun la possibilité de suivre, en temps réel, la désignation de l’heureux gagnant.

Parallèlement, cette initiative de l'animatrice et productrice de télévision Péri Cochin permettra de récolter des fonds afin de «financer des programmes scientifiques innovants visant à mieux comprendre les mécanismes de la maladie, à développer de nouveaux traitements et à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles».

Actuellement, 35 millions de personnes dans le monde vivent avec la maladie d’Alzheimer, dont un million en France. Plus de 600 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour, et ce chiffre pourrait doubler d’ici 2050, selon les projections de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Plus de 10 millions d'euros récoltés

Premier financeur privé de la recherche sur la maladie d’Alzheimer en France, la fondation lancera un appel à projets exceptionnel pour des programmes favorisant les synergies entre des centres de recherche français, européens et nord-américains d’excellence à l’issue de l'évènement.

«Grâce à la générosité du public et à la notoriété universelle de Pablo Picasso, nous espérons une importante levée de fonds pour faire avancer la recherche et redonner de l’espoir aux familles touchées par Alzheimer», a déclaré le président de l'organisme, le Dr Olivier de Ladoucette.

Depuis la première édition en 2013, cette loterie caritative a déjà permis de collecter plus de 10 millions d'euros à travers le monde pour diverses causes humanitaires et culturelles.