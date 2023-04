Exposition Ramsès II : ces 6 œuvres emblématiques à admirer à Paris

L’exposition «Ramsès II et l’or des pharaons» ouvre ses portes ce vendredi 7 avril à Paris, à la Grande Halle de La Villette (Paris 19e). Outre le cercueil du grand pharaon Ramsès II, prêt exceptionnel de l’Égypte à la France, plus de 180 objets sont exposés. Voici 6 œuvres emblématiques à découvrir.

Le cercueil de Ramsès Ii

©Christophe ARCHAMBAULT / AFP

C'est la pièce phare de cette exposition. Pour la première fois depuis 47 ans, le sarcophage de Ramsès II, célèbre pharaon de la 19e dynastie, est de retour à Paris. Réalisé en cèdre, ce cercueil n'avait pas été conçu pour lui à l’origine. Le roi est figuré comme un Osiris : bras croisés sur la poitrine. Comme vous pouvez le voir, il tient les deux sceptres royaux, le crochet héqa et le fouet nekhakha.

Un colosse de Ramsès II en calcaire

© 2020 Sandro Vannini

Au fil de la visite, vous pourrez notamment admirer ce colosse en calcaire de Ramsès II, montrant le pharaon coiffé du némès, une coiffe uniquement portée par le roi, et tenant dans ses mains le mékès, un cylindre servant de boîte pour les papyrus. C’est la première fois que cette œuvre est présentée en dehors de l’Égypte.

Un collier d'or et de gemmes

©World Heritage Exhibitions Sandro Vannini/Laboratoriorosso

Au rayon bijoux, vous tomberez sur cet incroyable collier d’or et de gemmes incrustées qui appartenait à Psousennès Ier, le plus grand roi de la XXIe dynastie. Cette pièce, qui pèse plus de 8 kilos, est composée de près de 5.000 rondelles sur 5 rangs, ainsi que de chaînes ornées de petites clochettes.

Un masque funéraire en or

©Sandro Vannini/Laboratoriorosso/World Heritage Exhibitions

Plusieurs masques funéraires sont exposés, dont celui du général Oundebaounded, qui était au service de Psousennès Ier. Réalisé en or, avec les yeux soulignés d’incrustation en verre, il servait à préserver le portrait idéalisé du défunt. Placée sur la momie, cette pièce permettait au général de contempler l’éternité.

Le cercueil du roi Chéchonq II

©World Heritage Exhibitions

Cette grande exposition est également enrichie du cercueil du roi Chéchonq II, pharaon de la XXII dynastie. Grâce à une restauration, il est exposé quasiment au complet. Accompagné par les images des déesses, le roi est assimilé à un dieu faucon, avec les bras croisés sur la poitrine tenant les sceptres.

Une tête d’une statue de Ramsès II

©World Heritage Exhibitions/Sandro Vannini/Laboratoriorosso

Comme le colosse de Ramsès II, cette pièce n’est jamais sortie d’Égypte. Cette tête en granit rose a été découverte en 1888 à Memphis, dans le temple de Ptah. Elle porte la couronne blanche qui symbolise la Haute-Égypte et on retrouve les traits du visage de Ramsès : ses yeux remontant sur les tempes, le nez busqué et un léger sourire.