Charles III : Le parcours du cortège pour le couronnement du 6 mai a été dévoilé

Le samedi 6 mai, Charles III sera couronné et il effectuera une procession à bord d'un carrosse, en compagnie de la reine Camilla, dans la capitale Britannique. Le parcours a enfin été dévoilé.

Les modalités du couronnement se précisent de jour en jour. Le Palais a dévoilé dimanche soir, le parcours qu’effectueront le roi et la reine à l’occasion du couronnement du 6 mai prochain.

«La procession du roi partira du palais de Buckingham, traversera Admiralty Arch, descendra Whitehall et longera Parliament Street jusqu'au Broad Sanctuary pour arriver au sanctuaire de l'abbaye de Westminster», a annoncé hier le Palais, précisant que le service de couronnement commencera à 11 heures. Le trajet inverse sera emprunté au retour et s'effectuera au pas.

With less than a month to go, we’ve announced some new ceremonial details about the #Coronation of The King and The Queen Consort.





Take a look at our thread to find out more





[1/6]

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023