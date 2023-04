BD : les meilleurs albums et romans graphiques du printemps 2023

L'année 2023 reste un excellent cru, avec des albums de grande qualité sortis pour le printemps. Voici notre sélection de titres à ne surtout pas manquer.

Frontier

Toujours un plaisir de déguster la dernière fournée du label 619. Cette fois-ci, Guillaume Singelin tourne la tête vers le ciel, à la manière de son collègue Mathieu Bablet, et nous propose une nouvelle conquête, celle de l'espace lointain. Stylé, comme à son habitude, le trait de l'auteur fait merveille dans ce récit de SF qui jette un regard mi-désabusé mi-attendri sur les dérives de l'humanité et les fourmis que nous sommes à l'échelle de l'univers.

Frontier, de Guillaume Singelin , éd. Rue de Sèvres, 21,90 €

Révolution, tome II

Sorti en 2019 et couronné du Fauve d'or à Angoulême en 2020, le premier Tome de Révolution était le premier d'une trilogie annoncée. Quatre ans plus tard, le second album est disponible chez tous les bons libraires, et la magie opère à nouveau. Les événements se déroulent cette fois-ci seize mois après le premier volume, qui prenait fin en octobre 1789. La Bastille est tombé, l'incertitude s'installe et l'avenir du royaume se dessine en pointillés.

Révolution, Tome II, de Grouazel et Locard, éd. Actes Sud L'an 2, 28 €

MADE IN KOREA

Alors que la natalité est en chute libre, un couple d'Américains en mal d'enfant passe une commande un peu spéciale. Jesse, une robot enfant venue de Corée-du-Sud, est livrée. Mais le modèle dont ils ont hérité n'est pas comme les autres. Petit à petit, le malaise va s'installer, alors que les auteurs interrogent la modernité et les travers de notre époque avec intelligence et cynisme. Tour à tour étonnant et brillant, Made in Korea renouvelle avec habileté le genre.

Made in Korea, de Jeremy Holt et George Schall, éd. Panini Comics, 22 €

Le cœur en braille

Au départ, Le coeur en braille est un roman de Pascal Ruter, paru en 2012. Cette adaptation en bande dessinée a été confiée à Joris Chamblain et Anne-Lise Nalin, qui ont su conserver la poésie et l'ambiance de l'oeuvre originale, sans négliger son sous-texte plus dramatique. Le trait d'Anne-Lise Nalin, tout en légèreté, est accompagné d'un choix de couleur magnifique, qui font de cet album une de nos très belles découvertes du printemps 2023.

Le cœur en braille, de Joris Chamblain et Anne-Lise Nalin, éd. Dargaud, 16,50 €

Chasseurs de sève

Adapté d'un roman de Laurent Genefort paru en 1994, Chasseurs de sève est un formidable album. Dans ce récit de SF, l'arbre-monde est à la source de tout et différents groupes s'affrontent pour récolter la sève. Mais l'arbre est en souffrance et seul un sourcier est capable d'interpréter les signes. Contre son gré, Pierig va alors devoir voyager aux sources du mal. Puissamment mis en image par Alexandre Ristorcelli, le monde tortueux et végétal de Chasseurs de sève nous a séduit.

Chasseurs de sève, de Laurent Genefort et Alexandre Ristorcelli, éd. Les humanoïdes associés, 22 €

Au crépuscule de la Beat Generation

Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Bourrough, Timothy Leary... Dans les années 1950, une nouvelle génération d'auteurs et d’artistes fait chavirer l´Amérique. A contre-courant, ces contestataires prennent le nom de Beat Generation. Refusant les conventions puritaines de l'après-guerre, ils défendent un mode de vie alternatif, et passent beaucoup de temps sous l'influence de substances diverses. Trente ans plus tard, en 1988, Gilles Farcet était parti à la rencontre de ces pionniers pour faire un bilan, qui devient aujourd'hui une BD. Joyeusement halluciné, Au crépuscule de la Beat Generation nous fait découvrir un monde étonnant, et pourtant pas si éloigné de nos préoccupations actuelles.

Au Crépuscule de la Beat Generation, d'Etienne Appert, d'après l'œuvre de éd. La boîte à bulles, 29 €

Lozère Apocalypse

C'est un étrange voyage qui attend les alevins. Alors que cette bande d'ados pensait partir pour des vacances extras loin des tracas quotidiens, leur avion s'écrase au-dessus de la Lozère. La semaine de détente se transforme alors en Koh-Lanta en plein Massif central. Et encore, on ne vous pas encore parlé des poulets humano-mutants qui commencent à s'en prendre à eux. Etonnant ? Oui, car Lozère Apocalypse ne nous laisse aucun répit et mixe avec habileté codes de la BD et du manga pour une aventure un peu folle, qui s'étale sur près de 200 pages.

Lozère Apocalypse, Tome 1, de Stan Silas, éd. Le Lombard, 20,50 €

Latah

La moiteur équatoriale, une escouade prise au piège... Toute ressemblance avec le film Predator est ici parfaitement assumée par le scénariste et dessinateur de Latah, Thomas Legrain. L'auteur prend d'ailleurs un malin plaisir à plonger ses soldats dans une jungle étouffante dont ils ne sortiront pas vivants.

Face à eux, se dresse en effet une créature mystique aux pouvoirs terrifiants. Le suspense est intense, ce qui fait de cet album un sacré page-turner, à surtout ne pas rater.

Latah, de Thomas Legrain, éd. Le Lombard, 23,5 €