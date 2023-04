Couronnement de Charles III : les ministres du gouvernement ne pourront pas être accompagnés durant la cérémonie

Alors que le couronnement de Charles III approche, les ministres du gouvernement n’ont pas été autorisés à venir accompagnés d’un «plus un» à la cérémonie. Une situation jugée fâcheuse par plusieurs d’entre eux.

A moins d’un mois du couronnement de Charles III, le 6 mai prochain, la liste des invités semble faire des mécontents. A commencer par les ministres du gouvernement qui, selon le Daily Mail, n’ont pas eu l’autorisation de venir avec leur moitié, à l’exception du premier ministre Rishi Sunak, dont l’épouse doit recevoir une invitation. Pour les autres, c’est seul qu’ils assisteront à l’accession au trône de Charles III et Camilla à l’Abbaye de Westminster, en raison du nombre de places extrêmement limité.

Une décision qui fait grincer des dents. «De nombreux ministres du Cabinet et leur partenaire en sont mécontents», rapporte le journal britannique, citant une source gouvernementale selon laquelle les ministres «sacrifient beaucoup pour leur autre moitié pour faire le travail qu'ils font, et cela signifierait beaucoup d'être invité au couronnement».

Des options envisagées

Plusieurs propositions seraient à l’étude pour permettre à un plus grand nombre de personnes de prendre part à la cérémonie. Parmi elle : une zone d’observation sur la Place du Parlement pourrait être mise en place, et une réception à Westminster Hall en présence du roi pourrait être organisée, en amont du couronnement.

En attendant, la liste définitive des invités conviés à Westminster Abbaye n’est pas encore totalement connue. Près de 2.000 personnes - dirigeants politiques, têtes couronnées et représentants de la société civile - y seront attendues, note l'AFP.

Du côté des absents, le président des Etats-Unis Joe Biden a d'ores et déjà annoncé qu'il serait représenté par son épouse Jill Biden. Concernant le couple Harry et Meghan, le palais de Buckingham a fait savoir que le prince de Sussex assisterait seul, sans son épouse et ses enfants, à la cérémonie.