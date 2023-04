Couronnement de Charles III : un émoji spécial dévoilé

En prévision du couronnement de Charles III, le 6 mai, Buckingham a dévoilé un émoji spécialement créé pour l'événement.

À célébration royale, émoji royal. Pour le couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain, le palais de Buckingham a annoncé la création d'un émoji spécial. Il apparaîtra notamment sur Twitter, afin d'identifier facilement les publications en lien avec l'événement.

Dans un communiqué publié dimanche 9 avril, Buckingham a précisé que l'affichage de cette icône serait déclenché par certains mots-clés. Son dessin est inspiré de la couronne de Saint-Edouard, l'un des plus éminents joyaux de la couronne britannique.

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023