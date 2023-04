Eurovision 2023 : La Zarra revient sur son absence aux concerts organisés à Amsterdam et à Londres

Représentante de la France au prochain concours de l’Eurovision, La Zarra s’est exprimée publiquement après son absence aux deux concerts organisés à Amsterdam et à Londres ce week-end.

Tout va bien. Après l’annulation à la dernière seconde de ses performances sur la scène de l’évènement «Eurovision In Concert» - sorte de répétition générale du concours avant l’heure - organisé à Amsterdam ce samedi, puis à la «London Eurovision Party» le lendemain, La Zarra, qui représentera la France avec son titre «Évidemment» le 13 mai prochain à Liverpool, s’est exprimée via son compte Twitter après qu’un «problème personnel» l’ait empêché de se produire.

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages d’amour et de soutien reçu depuis hier soir



J’aurais tellement aimé être avec vous tous, mais parfois la vie en décide autrement.



Je vais donc avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles. Ces… — La Zarra (@LaZarra_) April 16, 2023

Selon le compte officiel de l’Eurovision France, c’est ce problème personnel qui a empêché la chanteuse de monter sur scène le samedi.

Bonsoir à tous, malheureusement suite à un problème personnel survenu ce soir, c’est avec regret que La zarra ne pourra pas se produire au concert prévu à Amsterdam. Merci à tous de votre compréhension — Eurovision France (@EurovisionF2) April 15, 2023

Avant de préciser le lendemain que son retour précipité à Paris ne lui permettrait pas d’assurer sa prestation à la «London Eurovision Party».

La Zarra, qui a dû rentrer à Paris, ne pourra pas se produire à la London Party ce soir, regrette de ne pouvoir aller à la rencontre de ses fans et s’en excuse.



Rendez-vous à Liverpool le 13 mai — Eurovision France (@EurovisionF2) April 16, 2023

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien ce dimanche, La Zarra est revenue sur les difficultés qu’elle a traversé ces derniers mois, notamment le fait d’avoir perdu sa voix «pendant six mois». «Je ne vais pas mentir j’ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d'autres fois que c'est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible», lance-t-elle.

Dans ce même article, Benoit Blaszczyk, secrétaire d’Eurofans cité par Le Parisien, précise que «l’essentiel, c’est qu’elle réussisse les prestations du 12 mai et du samedi 13 mai à Liverpool». Ce sera apparemment le cas. Et on espère que cela se déroulera, pour elle, dans les meilleures conditions possibles.