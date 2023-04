Exposition Harry Potter : ces 5 objets emblématiques à découvrir

Après Philadelphie et Vienne, «Harry Potter : L’Exposition» débarque à Paris ce vendredi 21 avril. Les fans du célèbre sorcier pourront découvrir une cinquantaine d’objets de la saga. Voici 5 accessoires emblématiques que les potterhead pourront admirer au cours de la visite.

Le choixpeau

©CNEWS

Une fois posé sur la tête des apprentis sorciers, le choixpeau magique décide et proclame à haute voix dans quelle des quatre maisons de Poudlard - Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard - chaque nouvel élève doit être envoyé.

l’épée de Gryffondor

©CNEWS

Liée au Choixpeau, l’épée de Gryffondor a été fabriquée par le roi des gobelins Ragnuk Ier. C’est elle qui a permis à Harry Potter de combattre le Basilic. Cette épée s'est ainsi gorgée de venin de Basilic, et peut détruire les Horcruxes.

La baguette de Voldemort

©CNEWS

Autre objet culte : la baguette de Voldemort. Elle renferme une plume de phénix et prend la forme d’un os. Cette baguette est taillée dans le bois d'if, un bois connu pour donner à son possesseur un pouvoir de vie et de mort.

La coupe de feu

©CNEWS

La Coupe de Feu sert à désigner les trois champions qui concourront aux épreuves du Tournoi des Trois Sorciers. Elle donne son nom au quatrième tome de la saga, écrite par la romancière J.K. Rowling.

Le dragon Magyar

©CNEWS

Les visiteurs tomberont nez à nez avec le dragon Magyar. Semblable à un gros lézard, ce dragon est le plus dangereux de tous ses congénères. Il apparaît dans «Harry Potter et la Coupe de Feu», et dans «Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé».