Mort de Michael Gambon : Daniel Radcliffe et les stars de «Harry Potter» ainsi que de nombreuses personnalités rendent hommage à l'interprète de Dumbledore

Le monde du cinéma et du théâtre est en deuil, alors que l’acteur irlando-britannique Michael Gambon s’est éteint à l’âge de 82 ans.

Connu en particulier pour avoir prêté ses traits à Dumbledore dans de nombreux films Harry Potter, Michael Gambon est décédé.

«Epoux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie», a ce jeudi fait savoir sa famille dans un communiqué.

Le départ de l’acteur britannique, à l'âge de 82 ans, a ému la Toile où ses anciens collaborateurs ont tenu à lui rendre hommage.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo — Harry Potter (@harrypotter) September 28, 2023

Daniel Radcliffe, qui incarnait son protégé à l'écran, a posté une vidéo sur Instagram avec pour légende : «Vraiment désolé d'apprendre le décès de Michael Gambon. Il était, devant et hors caméra, une légende». L'interprète de Harry potter a ensuite cité le personnage de Dumbledore :

«Le bonheur peut se trouver même dans les moments les plus sombres, si l'on se souvient seulement d'allumer la lumière» - Albus Dumbledore

Rupert Grint, alias Ron Weasley, a écrit sur Instagram : «Tellement triste d'apprendre pour Michael. Il apportait tellement de chaleur et de malice chaque jour sur le plateau. Il m'a captivé quand j'étais enfant et est devenu un modèle personnel pour trouver le plaisir et les excentricités de la vie. J'envoie tout mon amour à sa famille, Rupert.»

Ralph Fiennes, qui campait Voldermort, l’ennemi juré de Dumbledore, se dit «profondément attristé» d’apprendre son décès. «Il a apporté une joie incommensurable aux fans de Harry Potter du monde entier avec son humour, sa gentillesse et sa grâce. Nous garderons à jamais sa mémoire dans nos cœurs».

L’actrice Fiona Shaw, qui a joué Petunia Dursley dans la franchise cinématographique, a déclaré qu'elle se souviendrait de sa co-star comme un «brillant et magnifique escroc», comme elle l’a tendrement déclaré au micro de la BBC, se souvenant de lui comme un «fabricant d’armes» qui «disait toujours qu’il arriverait à faire croire au V&A (musée londonien, ndlr) qu’elles sont d’authentiques armes du XVIIIe siècle». «Je le considérerais comme un filou, juste un filou brillant et magnifique, mais avec le texte, il n'y avait rien de comparable à lui, il pouvait tout faire», a-t-elle poursuivi.

Une digne succession

Elle se souvient également du moment où il avait repris le personnage de Dumbledore, interprété par Richard Harris dans les premières volets : «Quand il a succédé à Richard Harris, il a commencé à imiter Richard Harris, qui est mort récemment, et il faisait son accent, le léger accent irlandais», a-t-elle confié. Cela lui plaisait bien parce que sa famille était venue d'Irlande et était partie vivre à Camden. Il adorait la fragilité entre la réalité et l’irréalité et, bien sûr, cela faisait de lui un très grand acteur.» «Il m’a dit un jour dans une voiture : ‘Je sais que je parle beaucoup de ceci et de cela, mais en fin de compte, il n’y a que du jeu d’acteur’. Je pense qu’il faisait toujours semblant de ne pas prendre cela au sérieux, mais il prenait en réalité tout profondément au sérieux.»

James Phelps, qui incarnait Fred Weasley dans la franchise cinématographique Harry Potter, a lui aussi partagé ses souvenirs de sa collaboration dans un hommage touchant. « Pendant le tournage de Harry Potter 6, j'ai travaillé sur le département de la direction artistique pendant tout le tournage (à l'exception des jours où je jouais). Et pour cette raison, j'ai passé de nombreuses heures avec Michael pendant le tournage», a-t-il partagé via X (anciennement Twitter). «Il était toujours très drôle et très accueillant pour partager toutes ses connaissances. Un jour, nous tournions la dernière scène de la tour de l’horloge de Dumbledore, une scène évidemment assez intense. Entre les réglages, Michael m'a demandé ce que je faisais ce week-end. Il se trouve que mon frère et moi lisions Pierre et le loup avec l'Orchestre Hallé de Manchester. ‘Avez-vous le scénario avec vous ?' m’avait-il demandé», se souvient l’interprète de Fred Weasley. «Nous avons donc passé ce qui aurait dû être son temps libre à mon concert du week-end. C’est un souvenir que j’ai toujours gardé comme l’un des moments forts de mes journées HP.»

Very sorry to hear about the passing of Michael Gambon. He was, on and off the camera, a legend. Just a little memory of Michael pic.twitter.com/4M6E6inWMy — James Phelps (@James_Phelps) September 28, 2023

Jason Isaacs, alias Lucius Malfoy, a de son côté tenu à saluer le «magnifique» Michael Gambon. «J'ai appris ce que pouvait être le jeu d'acteur grâce à Michael dans The Singing Detective - complexe, vulnérable et tout à fait humain», a-t-il écrit sur X.

Magnificent Michael Gambon has died. I learned what acting could be from Michael in The Singing Detective - complex, vulnerable and utterly human. The greatest thrill of being in the Potter films was that he knew my name and shared his fearless, filthy sense of fun with me. — Jason Isaacs (@jasonsfolly) September 28, 2023

Les stars de la saga Harry Potter ne sont pas seuls à saluer la mémoire de l’acteur britannique. «Hilarant ! Un acteur brillant. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène et il reste inoubliable dans ma mémoire. Il a succédé à mon père Dumbledore, ce qui était tout à fait approprié puisqu'il a remplacé Brando comme acteur préféré de mon père», a déclaré le fils de Richard Harris (premier interprète de Dumbledore), Jared Harris.

Hilarious! A brilliant actor. I saw him on stage several times, and he lives unforgettably in my memory. He took over Dumbledore from my father, which was fitting as he over took Brando as my father’s favourite actor. https://t.co/BMGDDTtM2w — Jared Harris(@JaredHarris) September 28, 2023

«Cet homme énorme qui pouvait paraître très effrayant avait quelque chose d'incroyablement doux à l'intérieur», a souligné l’actrice Eileen Atkins sur la BBC.

Joan Collins, qui a travaillé avec Michael Gambon dans la sitcom de la BBC «Mama's Back» en 1993 se dit, sur Facebook, «vraiment désolée» d'apprendre le décès du «merveilleux» acteur. «Un grand acteur et très amusant», ajoute l’actrice de 90 ans.

Helen Mirren a confié à la BBC que son défunt ami était «méchant mais très, très drôle», en plus d'être un «acteur instinctif» qui apportait une «contribution extraordinaire au paysage théâtral britannique». «Il m'a constamment fait rire», a-t-elle dit, se souvenant de leur apparition sur scène ensemble dans la pièce de Shakespeare «Antoine et Cléopâtre», ainsi que dans le film de 1989 «Le cuisinier, le voleur, sa femme et Son amant».

Lorsqu'on lui demande s'il leur était déjà arrivé de discuter du fait de vieillir, Helen Mirren a concédé que «les acteurs ont tendance à être dans un léger déni à propos de ce genre de choses», mais que Michael Gambon a toujours été «tout à fait réaliste» quant à sa situation. «Il avait de plus en plus de mal à se souvenir des répliques (...) et cela l'a, en quelque sorte, éloigné du théâtre», a-t-elle confié.

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar salue lui «un formidable acteur». «Qu'il joue dans Beckett, Dennis Potter ou Harry Potter, il s'est donné à fond à chaque représentation».