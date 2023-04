3 bonnes raisons d'aller au Festival du Livre de Paris 

Jeunesse, manga, polar, bande dessinée... Le Festival du Livre de Paris est de retour au Grand Palais Ephémère du 21 au 23 avril. Voici 3 bonnes raisons de participer à cette grande fête littéraire, qui réunira quelque 1.000 auteurs francophones et internationaux.

Il y a des auteurs de renom

Le Festival du Livre de Paris propose au public d'assister à des débats, à des conférences, et à des rencontres d’auteurs. Et il y a du beau monde : Daniel Pennac, Laurent Gaudé, Amélie Nothomb, Catherine Meurisse (première femme bédéaste à entrer à l’Académie des Beaux-Arts), ou encore Brigitte Giraud, lauréate du prix Goncourt 2022 pour son roman «Vivre vite». Véronique Ovaldé, le mangaka Atsushi Kaneko, et l’humoriste Alex Vizorek, ont également répondu présent.

L’Italie est à l’honneur

Pour cette deuxième édition, le Festival met à l’honneur l’Italie, ses auteurs et leurs ouvrages. Vous pourrez ainsi rencontrer une cinquantaine d’auteurs italiens à Paris, parmi lesquels les romanciers Alessandro Baricco, à qui l’on doit «Chateaux de la colère», Milena Angus, l’académicien Maurizio Serra, mais aussi des auteurs de bandes dessinées comme Milo Manara. Sans oublier Erri de Luca, l’un des auteurs italiens préférés des français.

Il y en a pour tous les goûts

Quand on s'y rend, difficile de ne pas repartir les bras chargés de livvres. Il faut dire que 300.000 ouvrages sont proposés et qu’il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges : jeunesse, polar, bande dessinée, livre pratique, sciences humaines, spiritualité… Des centaines de maisons d’éditions ont fait le déplacement, dont 10/18, Actes Sud, Calmann-Lévy, ou encore Dargaud. Cette année, 100.000 passionnés de lecture sont attendus au Grand Palais Éphémère.

Festival du Livre de Paris, Grand Palais Éphémère (Paris 7e), du 21 au 23 avril. Entrée gratuite pour les moins de 25 ans. Plein tarif : 5€ le billet.