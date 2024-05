Taylor Swift : les fans de la popstar sur le pont avant les concerts parisiens de la star

À la veille du premier concert français de la sixième tournée de Taylor Swift, qui aura lieu à proximité de la capitale, les fans de la chanteuse s’organisent devant le lieu qui accueillera l’événement, dans une ambiance bon enfant… et un peu militaire.

Lola et Clémence n’ont pas peur des défis. Ce mercredi, les deux jeunes filles débarquées d’un train de province le lundi 7 mai continuaient de siéger sur leur campement de fortune, dressé quarante-huit heures plus tôt, afin d’accéder le plus rapidement possible à La Défense Arena. C’est dans cette salle de concert située à Nanterre, en banlieue parisienne, que la chanteuse américaine Taylor Swift se produit jeudi 9 mai, dans le cadre du Eras Tour, sa sixième tournée.

«On est des campeuses aguerries», affirme Lola, qui est arrivée la première sur les lieux. Elle bénéficie ainsi du numéro un de la file. «On a directement posé nos tentes et les chaises de camping», se remémore sa comparse, qui souligne avoir déjà attendu des artistes comme Harry Styles, Louis Tomlinson ou Niall Horan plusieurs jours à l’avance.

Une organisation militaire

À proximité de la salle de concert, l’ambiance est quasi-militaire, même si elle reste bon enfant. Le public, essentiellement jeune et féminin «met des petites règles» en place afin d’être sûr «que tout le monde soit là». En fait, comme Lola, tous les fans, également appelés «swifties», se voient associer un numéro qui correspond à l’ordre d’entrée dans le stade. «Quand on est première, il faut être au moins deux ou trois pour qu’il y en ait une qui puisse aller se doucher, manger, et une qui reste pour gérer la file, voir s’il y a de nouveaux numéros, mettre de nouveaux numéros», précise Clémence.

Au-delà de cet aspect très organisé, la file d’attente ressemble aussi à une allégorie de la sororité. «Ce qui est cool avec Taylor Swift, c’est qu’il y a un peu de système de friendship bracelet». Concrètement, les fans s’échangent des bracelets de l’amitié, se complimentent ou discutent de la discographie de la chanteuse américaine, quelques heures avant la grand messe.

Comme racontent les fans qui ont accepté de converser avec CNEWS, les tentes seront pliées aux alentours de 10 h du matin le jour du concert, avant de se mettre en «tenue de combat». Ainsi, après avoir passé plusieurs jours à camper dans des tenues plus pratiques qu’iconiques, elles feront en effet leur mue, en arborant tenues strassées, maquillages sophistiqués et accessoires bariolés.

Qualifiée de tournée de tous les superlatifs, «The Eras Tour», première tournée de l’histoire à vendre plus d’un milliard de dollars de billets, fera salle comble en France. Et Taylor Swift se produira même plusieurs fois devant certains de ses fans français. Une des campeuses a ainsi expliqué qu’elle avait acheté des billets pour assister à quatre concerts différents, dont l’un aura lieu à Lyon.