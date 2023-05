The Weeknd annonce vouloir changer de nom

C’est dans un entretien avec le magazine américain W que The Weeknd a révélé songer à se débarrasser de nom de scène. De son vrai nom Abel Tesfaye, il pourrait faire le choix de se faire appeler tout simplement Abel.

Une identité changeante. Connu sous le nom de The Weeknd par ses millions de fans, l’artiste Abel Tesfaye a confié au magazine de mode américain W être animé par le désir de se débarrasser de son nom de scène, assurant avoir fait le tour de ce qu’il avait à dire sous cette identité artistique. Il songerait à se faire appeler désormais Abel, tout simplement.

«Je traverse une période cathartique actuellement. J’arrive à un point et un temps où je me prépare à faire table rase du chapitre The Weeknd. Je continuerai à faire de la musique, peut-être en tant qu’Abel, peut-être en tant que The Weeknd. Mais je veux toujours tuer The Weeknd. Et je le ferais. Éventuellement. J’essaie clairement de changer de peau et de renaître», explique-t-il celui qui sera prochainement au générique de «The Idol» avec Lily-Rose Depp, une série dont il est le co-créateur.

Sans entrer dans les détails, The Weeknd a précisé que son prochain album serait le dernier où son nom de scène apparaîtra. «L’album sur lequel je travaille actuellement sera probablement le dernier en tant que The Weeknd… C’est quelque chose que je me dois de faire. En tant que The Weeknd, j’ai dit tout ce que j’avais à dire», poursuit-il.

Ce n’est pas la première fois que l’artiste évoque son désir de changer de nom. L’an dernier, lors d’une conversation avec ses fans sur Twitter, au moment de la sortie du clip de son tube «Out of Time», il avait déjà laisser entendre que cela pouvait être une possibilité. «Vous êtes drôles. Je sens que je pourrais changer nom de scène en ABEL à cet instant (…) Peut-être que je vais faire comme YE et juste changer mon nom légalement en ABEL. Sans nom de famille. Comme Madonna, ou Cher ou Prince. Je ne sais pas, ça semble trop», avait-il écrit notamment.