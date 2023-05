«Jeanne du Barry» : 3 choses à savoir sur le retour de Johnny Depp au cinéma

Johnny Depp est de retour au cinéma. Il est à l’affiche du film «Jeanne du Barry», présenté en ouverture au Festival de Cannes, et dans lequel il se glisse dans la peau de Louis XV. Voici 3 choses à savoir sur l’acteur et son rôle dans le film de Maïwenn.

C'est son premier rôle depuis 3 ans

Tout d’abord, il s’agit de son tout premier grand rôle depuis son procès contre son ex-femme Amber Heard, qui l’accusait de violences conjugales. Cela faisait donc près de trois ans qu’on ne l’avait plus vu au cinéma. Son dernier tournage était jusqu'alors le film biographique «Minamata», présenté hors compétition à la Berlinale de 2020.

Ce n'était pas le premier acteur pressenti

Ensuite, il faut savoir que le comédien de 59 ans n’était pas le premier choix de la réalisatrice. En effet, Maïwenn, qui incarne également Jeanne du Barry, avait d’abord proposé le rôle à deux acteurs français, dont on ignore le nom, mais ils ont décliné. L’un a refusé de lire le scénario et l’autre a dû renoncer pour des soucis de santé.

il a été coaché pour travailler son français

Même si l’acteur américain a déjà quelques notions de français, il a dû beaucoup travailler avec une coach pour améliorer sa prononciation et se rapprocher au plus près de la langue du XVIIIe siècle à la Cour de Versailles. Il ne souhaitait pas rester collé aux textes. «Je voulais avoir la liberté d’improviser, de jouer avec les mots, et de m’amuser avec mes partenaires», a expliqué Johnny Depp.