«Jeanne du Barry» : on a vu le film de Maïwenn avec Johnny Depp, et voici ce qu'on en a pensé

Trois ans après «ADN», Maïwenn signe «Jeanne du Barry», un drame historique en costumes qui met en scène Johnny Depp dans le rôle de Louis XV, et dont elle tient le rôle-titre. Un film événement qui fera l’ouverture du Festival de Cannes ce mardi, et sortira en salles le même jour.

Alors qu’il ouvrira le bal du 76e Festival de Cannes ce mardi 16 mai, «Jeanne du Barry» sortira également le même jour au cinéma. Un film d’époque en costumes sur lequel Maïwenn planche depuis dix-sept ans. C’est grâce à «Marie-Antoinette», signé Sofia Coppola, qu’elle découvre le personnage de cette courtisane, fille du peuple, avide de se sortir de sa condition pour s’élever socialement.

Au biopic traditionnel qui relaterait le destin de cette femme de sa naissance à sa mort, la réalisatrice, qui avoue avoir été «contrariée pendant dix ans par un sentiment d’illégitimité à s’emparer d’un (tel mythe)» mais s’est sentie prête et «capable de (s’y) attaquer après le tournage de «Mon roi», a préféré s’intéresser à la romance tumultueuse entre Jeanne du Barry, de son vrai Jeanne Vaubernier, et le roi Louis XV.

Pour incarner le monarque plutôt méconnu par rapport à d’autres souverains de l’histoire de France, Maïwenn a porté son dévolu - après le refus notamment d’un acteur français dont on taira le nom - sur la star américaine Johnny Depp qui signe là son grand retour sur grand écran. Un choix surprenant et audacieux quand on sait que l’interprète de «Pirate des Caraïbes» a été, selon ses dires, banni d’Hollywood après son procès pour violences conjugales qui l’opposait à son ex Amber Heard.

Maïwenn, elle, a engagé l’acteur avant ses déboires judiciaires et tente de faire fi des critiques dont il est la cible. «J’ai eu envie de lui dans ce rôle d’abord parce que je suis depuis longtemps une grande admiratrice de son travail, tout simplement. (…) Il me paraissait le comédien idéal pour ce genre de composition qui passe plus par les regards et les silences que par les mots. Il y a du Buster Keaton chez Johnny. Je sentais en lui le côté romantique et romanesque du rôle, que son côté écorché vif correspondait pile au Louis XV de mon film», explique-t-elle.

Une œuvre intemporelle sur la condition des femmes

C’est donc dans les décors somptueux du château de Versailles du XVIIIe siècle que les spectateurs sont plongés pendant près de deux heures et suivent la trajectoire hors du commun - et quelque peu revisitée - de cette bâtarde, née d’une mère cuisinière et d’un père moine, qui s’évade grâce à la lecture. Cette séductrice qui va devenir la dernière favorite du roi, a compris très tôt que son charme restait la meilleure arme pour fuir le destin auquel elle était condamnée. A la cour, personne ne veut de cette ancienne prostituée. Jeanne du Barry pourra néanmoins compter sur le soutien de La Borde (magistral Benjamin Lavernhe), premier valet de chambre du roi qui lui apprend avec bienveillance et humour les us et coutumes d’un monde qui pourtant la rejette.

Et qui de mieux que Maïwenn pouvait jouer cette maîtresse qui a tant fait scandale et qui sera guillotinée en 1793 ? Les similitudes sont nombreuses entre ces deux femmes au fort caractère et à la volonté de fer qui ont connu une enfance chaotique, avant d’être aimées par des hommes de pouvoir. Éprises de liberté, elles ont toutes deux été jalousées et critiquées par leurs choix de vie et leurs prises de position souvent controversées. La comédienne et la réalisatrice séduit et amuse face à un Johnny Depp totalement crédible qui réussit – contre toute attente – à s’imposer en Louis XV avec un français délicat.

Intemporel, notamment par ses dialogues, et servi par une mise en scène classique, «Jeanne du Barry» prend parfois des allures de conte où les filles du roi ressemblent aux sœurs de Cendrillon. Ce long-métrage qui va assurément créer l’événement sur la Croisette se veut aussi d’une grande modernité, abordant la condition de la femme et les problématiques de notre société contemporaine.