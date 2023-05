Lézard des murailles : tout savoir sur ce reptile inoffensif essentiel pour les jardins

Le lézard des murailles est un petit reptile très utile pour les jardiniers. Il est en effet considéré comme un «pesticide naturel et gratuit».

Le lézard des murailles est un précieux allié pour les jardiniers. En effet, ils éliminent de nombreux insectes comme les mouches, les criquets, les araignées ou encore les sauterelles.

Pour le reconnaître et éviter de le chasser, il faut savoir que ce reptile de sang-froid aime la chaleur de l'été. Il est long de 12 à 20 cm et de couleur variable, oscillant généralement du brun au gris. Mais il peut être aussi de couleur verte.

Sa queue est souvent longue et fine, mais parfois elle peut être courte. Le lézard des murailles est couvert d'écailles différentes.

Il peut perdre volontairement sa queue

Leur milieu de prédilection est le jardin où la pelouse n'est pas trop courte. Ils vont se réfugier dans des lieux où il fait chaud comme dans un muret exposé au soleil, un tas de pierres ou de bois.

Le lézard des murailles fait face à plusieurs prédateurs comme les chats ou les oiseaux. Pour les fuir, il perd volontairement sa queue, qui continue de bouger pour détourner l'attention du prédateur pendant qu'il s'échappe.

Il est recommandé de ne surtout pas utiliser de pesticide en sa présence car ils sont nocifs pour lui et tuent ses proies. De même, il leur est de plus en plus difficile de survivre dans cet environnement pollué alors qu'il peut vivre en moyenne de quatre à six ans.

Enfin, bon à savoir, selon la région, on le désigne sous divers noms : lézard gris, rapiette, lagremuse, langrotte, lisette, larmuse... On le trouve dans les jardins de France et d'une bonne partie de l'Europe du Sud. Le lézard des murailles a aussi pris pied au Nord de l'Espagne, ainsi qu'en Turquie, en Afrique du Nord et récemment en Amérique du Nord où il a été introduit.