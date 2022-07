Val-d’Oise : une cliente attaque McDonald’s en justice après avoir découvert un lézard dans son sandwich

Une femme a décidé de poursuivre McDonald's après avoir trouvé un lézard mort dans son menu en février 2021, après une commande reçue d'un restaurant de l'ancienne situé à Saint-Witz (Val-d'Oise). L'audience aura lieu en février 2023.

Un invité indésirable. Les faits remontent au 12 février 2021. Attrapée par une petite faim, une cliente habitant à Fosses a décidé de commander un menu Big Tasty chez McDonald’s de Saint-Witz, dans le Val-d’Oise via l’application Uber Eats de son amie.

À la réception de sa commande, la jeune femme, âgée de 38 ans, croque dans son sandwich mais elle ressent «quelque chose de bizarre».

«Je l’ai ouvert et c’est là que j’ai découvert un lézard écrasé avec les boyaux qui sortaient», a-t-elle expliqué au Parisien. La bête était coincée entre le steak et le pain du sandwich. «Il était bien badigeonné de sauce, le cuisinier l’a forcément vu», a dénoncé son amie.

@McDonaldsFrance vous faites des Mc Lézards maintenant ? C’est inadmissible. Au McDo de SaintWitz pic.twitter.com/UD0FHj0CyG — Lélé (@LGhost_) February 12, 2021

À l’époque, la jeune Fossatussienne donnait le sein à son enfant de 8 mois. Cet évènement l’a inquiété car les lézards peuvent transmettre des maladies comme la salmonellose.

Le jour-même, la trentenaire se rend en compagnie de son amie au «McDo» en question pour demander des comptes. «J’ai eu l’impression qu’ils n’étaient pas surpris du tout (…) Le responsable n’était pas là», a-t-elle affirmé.

Pour s’excuser, le restaurant lui propose 10% de réduction pour sa prochaine commande et lui demande de récupérer le burger au lézard.

Après cet évènement, la Fossatussienne a eu du mal à s’endormir. Elle a également été prise de nausée.

Après de longues discussion, la jeune femme a décidé de poursuivre l’enseigne en justice. «Nous n’avons eu aucun retour de la direction départementale de protection des populations», a expliqué Me Frédérick Petipermon, avocat de la cliente, faisant une citation directe pour que l’enseigne de la restauration rapide comparaisse en justice pour mise en danger de la vie d’autrui dont l’audience est prévue en février 2023 au tribunal de Pontoise.

De son côté, l’enseigne assure au quotidien parisien qu’une «enquête interne a été immédiatement diligentée au moment des faits, en février 2021. Celle-ci n’a mis en évidence aucune non-conformité».

«La direction du restaurant de Saint-Witz continuera de transmettre à la justice les éléments nécessaires dans le cadre de cette affaire. Elle précise également que la qualité et la sécurité alimentaire sont la priorité de l’enseigne et, à ce titre, de très nombreux audits et contrôles sont appliqués tout au long de la préparation de nos menus, tant chez nos fournisseurs qu’au sein de l’établissement», a-t-elle ajouté.