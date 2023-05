Vente aux enchères : une «Araignée» de Louise Bourgeois vendue 32 millions de dollars à New York

Une sculpture monumentale d'araignée réalisée par l'artiste française Louise Bourgeois a été vendue 32,5 millions de dollars ce 18 mai, lors d'une vente aux enchères à New York.

Une gigantesque «Araignée» de la sculptrice et plasticienne française Louise Bourgeois a été vendue jeudi à 32,5 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères de la maison Sotheby's à New York.

Haute de trois mètres, cette araignée fait partie des oeuvres les plus célèbres de l'artiste décédée en 2010, d'origine française et naturalisée américaine, qui a passé une grande partie de sa vie à New York.

Sa vente constituait un «moment vraiment spécial», car elle a atteint un record pour une vente aux enchères d'une œuvre de l'artiste, mais aussi pour une sculpture réalisée par une femme, selon Kelsey Leonard, responsable des ventes aux enchères du soir de Sotheby's.

With chilling grandeur, Louise Bourgeois’ 1996 ‘Spider’—coming to auction for the first time in May at #SothbysNewYork—represents her singular contribution to the history of Modern art.





Discover more: https://t.co/yYkLhvHeTx pic.twitter.com/qz6SfZrcHf

— Sotheby's (@Sothebys) April 24, 2023