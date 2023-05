Festival de Cannes 2023 : l'équipe du film «Le Ravissement» rend hommage à Amber Heard

Une partie de l'équipe du film «Le Ravissement», projeté ce samedi 20 mai à Cannes dans le cadre de La Semaine de la Critique, a arboré des t-shirts à l’effigie de l’actrice Amber Heard.

En réponse à la présence controversée au Festival de Cannes de Johnny Depp pour la présentation du film «Jeanne du Barry» de Maïwenn, des membres de l’équipe du film d'Iris Kaltenbäck «Le Ravissement», dont la présentation a eu lieu ce samedi 20 mai, ont porté des t-shirts avec le portrait de l’actrice Amber Heard.

L'un des t-shirts portait la mention en anglais «I Stand With Amber Heard» (je me tiens au côté d'Amber Heard, NDLR).

Près d'un an après avoir remporté un procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard - qui avait dans une tribune confié avoir été victime de violences conjugales - la carrière de Johnny Depp semble ne pas être affectée. Son dernier film, «Jeanne du Barry», a fait l'ouverture du Festival de Cannes et a été ovationné pendant sept minutes, et l’acteur vient de signer un contrat de 20 millions de dollars sur trois ans pour rester le visage du parfum masculin Dior Sauvage.

Dans le même temps, Amber Heard vit retirée en Espagne avec sa fille, loin des projecteurs. L’actrice est devenue la cible depuis le procès d’une vague harcèlement, émanant des fans de Johnny Depp mais aussi des ultra-conservateurs américains. Un acharnement qu’ont dénoncé l’actrice et ses avocats mais aussi de nombreuses personnalités.

Le 20 décembre dernier, l’actrice avait annoncé avoir conclu un accord pour mettre fin à sa procédure d'appel, acceptant de verser un million de dollars à son ex-mari.



«Après une longue réflexion j'ai pris la décision difficile de conclure un accord», avait écrit la star d’«Aquaman» sur Instagram, sans en préciser les termes financiers. La comédienne de 36 ans avait dans un premier temps fait appel du verdict prononcé en juin la condamnant à verser 10 millions de dollars à Johnny Depp, qui de son côté avait été condamné à verser 2 millions à son ex-compagne. «J'ai pris cette décision après avoir perdu foi dans le système judiciaire américain, dans le cadre duquel mon témoignage public a servi de divertissement et a donné du grain à moudre aux réseaux sociaux», avait ajouté l’actrice.

Présenté dans le cadre de la Semaine de la critique à Cannes, le film «Le Ravissement» suit Lydia (Hafsia Herzi), «une sage-femme très investie dans son travail, en pleine rupture amoureuse. Au même moment, sa meilleure amie, Salomé, lui annonce qu’elle est enceinte et lui demande de suivre sa grossesse. Le jour où Lydia recroise Milos, une conquête d’un soir, alors qu'elle tient le bébé de son amie dans ses bras, elle s’enfonce dans un mensonge, au risque de tout perdre…».