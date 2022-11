Amber Heard : maltraitée durant son procès contre Johnny Depp, l’actrice reçoit le soutien de 130 féministes et organisations

Ce mercredi 16 novembre, Amber Heard a officiellement reçu le soutien de 130 féministes et associations. Toutes unies derrière l'actrice, elles condamnent les traitements judiciaires et médiatiques qui lui ont été réservés, mais aussi celui particulièrement virulent des réseaux sociaux où a été déversée une haine contre elle «d’une ampleur inédite».

Cinq mois après le verdict du procès qui a opposé Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard, une centaine de voix féministes se sont élevées pour apporter leur soutien à l’actrice.

Au travers d’une tribune publiée ce mercredi 16 novembre, elles ont souhaité dénoncer le «harcèlement» dont la star d’Aquaman a fait l’objet, et alerter sur les répercussions délétères que le procès et son verdict ont eu sur toutes les victimes de violences conjugales et/ou sexuelles.

«Les calomnies contre Amber Heard et le harcèlement en ligne incessant dont elle et ses soutiens ont fait les frais ont été d'une violence et d'une ampleur inédites», s’insurgent les signataires.

«Une bonne partie de ce harcèlement venait de la désinformation, la misogynie, la biphobie, et des visées commerciales des réseaux sociaux, où les accusations de violence conjugale et d'agression sexuelle ont été moquées à des fins de divertissement», poursuit la tribune. «La même désinformation et l'habitude de rejeter la faute sur la victime sont actuellement à l'œuvre contre d'autres personnes qui ont formulé des accusations d'abus».

Un très mauvais message pour toutes les victimes

Durant le procès, les anciens époux, qui s’accusaient mutuellement de violences conjugales mais aussi sexuelles (Amber Heard a accusé l’acteur de l’avoir battue mais aussi violée) avaient levé le voile sur un quotidien peu reluisant, ponctué d’événements obscènes sur fond de drogue et d’alcool, jetant une lumière crue sur les deux acteurs, loin de l’image glamour des papiers glacés.

A l’issue des sept semaines d’audiences commentées tous azimuts sur Internet par les (beaucoup plus nombreux) fans du très influent acteur, les jurés avaient décidé de condamner les deux anciens compagnons, mais pas à la même hauteur : elle à verser 10,35 millions de dollars à Johnny Depp, et lui seulement 2 millions à l’actrice.

«Le verdict du procès en diffamation opposant Johnny Depp et Amber Heard a profondément inquiété les professionnels du secteur des relations intimes et de la violence sexuelle», peut-on lire dans cette tribune, notamment signée par Gloria Steinem, figure américaine du féminisme.

«Nous sommes très inquiètes de l'utilisation de plus en plus répandue de procès en diffamation pour menacer les survivantes et les réduire au silence». Ces personnalités estiment que le verdict indique une «méconnaissance fondamentale des violences sexuelles dans le cadre conjugal et de la manière dont les survivantes y répondent». Condamnant «la mise au pilori de Amber Heard», et s’inquiétant d’une hausse du recours à la diffamation dans ce genre d’affaire pour «menacer et réduire les victimes au silence», elle concluent : «Nous soutenons le droit de chacun de dénoncer leur partenaire intime et la violence sexuelle en étant libre de tout harcèlement et de toute intimidation».

Un procès en appel

«Dévastée» au moment du verdict, Amber Heard avait confié sa «déception inexprimable» et estimé qu’il s’agissait là d’un terrible retour en arrière pour les femmes. «La déception que je ressens aujourd'hui est au-delà des mots. J'ai le cœur brisé que la montagne de preuves qui a été apportée n’ait encore pas été suffisante pour résister au pouvoir, à l'influence et à l'emprise disproportionnés de mon ex-mari, avait-elle écrit dans un communiqué. Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela ramène à une époque où une femme qui parlait et s'exprimait pouvait être publiquement honteuse et humiliée. Cela fait reculer l'idée que la violence à l'égard des femmes doit être prise au sérieux», avait-elle dénoncé.

«Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à amener le jury à ignorer la question clé de la liberté d'expression et à ignorer les preuves qui étaient pourtant si probantes que nous avions gagné au Royaume-Uni (lors d’un premier procès intenté contre le Sun par Johnny Depp, où les accusations de violences portées par son ex-épouse avaient été estimées vraisemblables, ndlr). Je suis triste d'avoir perdu cette affaire. Mais je suis encore plus triste d'avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine - de parler librement et ouvertement».

Retirée depuis loin des caméras avec sa fille, Amber Heard a fait appel de la décision et se prépare, entourée d’une nouvelle équipe d’avocats. De son côté, Johnny Depp, qui n’avait cessé de clamer que sa carrière était finie à cause des dires de son ancienne compagne multiplie les projets, au cinéma – il incarnera notamment Louis XV dans le prochain film de Maïwenn – mais aussi dans la musique au côté de Jeff Beck, ou même dans la mode puisqu’il a récemment défilé pour la marque de Rihanna, au grand dam des fans de la chanteuse.