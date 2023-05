Baccalauréat 2023 : le philosophe Raphaël Enthoven défie ChatGPT sur une épreuve de philo

Alors que l’épreuve de philosophie du Baccalauréat 2023 se tiendra le 14 juin prochain, le philosophe Raphaël Enthoven et l’intelligence artificielle ChatGPT s’opposeront sur un sujet le même jour.

Un duel qui promet. Qui de l’homme ou de la machine s’imposera ? Le suspense sera à son comble le 14 juin prochain, alors que la Paris School of Technology and Business (Paris 11e) fera s’affronter le philosophe Raphaël Enthoven et l’IA ChatGPT sur une épreuve, à l’occasion du bac 2023.

Ils auront une heure pour disserter sur l'un des sujets de philosophie proposés aux élèves français un peu plus tôt dans la matinée. Les deux candidats plancheront eux de 14h30 à 15h30, avant de rendre leur copie à deux correcteurs émérites.

Deux philosophes pour les départager

La philosophe et romancière Eliette Abécassis et le professeur de philosophie Lev Fraenckel, bien connu des élèves pour ses vidéos de vulgarisation de la philosophie sur TikTok, auront la charge de départager les candidats et de désigner le vainqueur.

Les deux prétendants au titre n’auront pas à attendre juillet pour avoir le résultat, puisque le verdict tombera en fin d'après-midi le même jour, après une conférence autour des enjeux de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur, organisé par la Paris School of Technology and Business.

Pour mémoire, depuis son lancement en novembre 2022, ChatGPT est au centre de nombreux débats. Car si le robot conversationnel permet de compiler de nombreuses données, elle peut aussi véhiculer des inexactitudes voire des erreurs. Comme plusieurs écoles, Sciences Po a d’ailleurs interdit fin janvier à ses étudiants l’utilisation de cette intelligence artificielle dans la production de travaux écrits ou oraux.

De son côté, Raphaël Enthoven aura face à lui un concurrent de taille puisqu'en mars dernier, la dernière version de ChatGPT sur le marché, GPT-4, a réussi le concours du barreau américain et a obtenu des notes avoisinant celles des meilleurs candidats. Reste dorénavant à savoir lequel, de Raphaël Enthoven ou de l’IA développée par Open AI, obtiendra cette fois la meilleure note et pourquoi.