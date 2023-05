ChatGPT : une application mobile lancée sur iPhone aux Etats-Unis

En pleine croissance sur Internet depuis novembre 2022, l’outil conversationnel utilisant l’intelligence artificielle ChatGPT bénéficie officiellement d’une application mobile. Ce jeudi 18 mai, son développeur, OpenAI, a annoncé le déploiement de l’outil sur les iPhone aux Etats-Unis puis sa généralisation prochaine sur Android.

Un déploiement sur smartphones attendu par de nombreux utilisateurs. En pleine croissance sur Internet depuis novembre 2022, le chatbot utilisant l’intelligence artificielle ChatGPT bénéficie d’une application mobile. Ce jeudi 18 mai, son développeur OpenAI a annoncé le déploiement de l’outil sur les iPhone aux Etats-Unis puis sa généralisation prochaine sur Android.

Introducing the ChatGPT app for iOS! We’re live in the US and will expand to additional countries in the coming weeks. Android is next! https://t.co/p3PfTtxL9i — OpenAI (@OpenAI) May 18, 2023

Gratuite et sans publicités, l’application intègre le modèle de langage GPT-3.5 et synchronise votre historique sur tous les appareils. Le système de reconnaissance vocale Whisper est aussi incorporé pour poser une question à la voix et offrir une saisie vocale.

Pour l'heure uniquement disponible sur iOS aux Etats-Unis, l’application va se déployer sur Android et se répandre dans de nombreux pays à travers le monde dans les prochaines semaines, selon l’annonce faite par OpenAI.

Un abonnement premium intitulé ChatGPT Plus, disponible au prix de 19,99$ (soit 18,49 euros), permet d’avoir un accès exclusif à GPT-4, de bénéficier d’un temps de réponse plus rapide et d’avoir un accès anticipé à certaines fonctionnalités, comme pour son équivalent sur ordinateurs et navigateurs web.

ChatGPT fait tomber de nombreux records

Lancé fin novembre, le site internet de ChatGPT a dépassé le million d'utilisateurs en une semaine, un record. Deux mois plus tard, le service totalisait 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, battant ainsi un autre record selon une étude d'UBS.

Principal investisseur d’OpenAI, Microsoft a intégré le modèle de langage sur lequel est fondé ChatGPT à Bing, son moteur de recherche. L’objectif affiché par OpenAI est clair : parvenir à une IA «générale», avec des programmes dotés de capacités cognitives humaines.