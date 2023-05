Mort de Tina Turner : Mick Jagger, Elton john, Angela Bassett... Les personnalités rendent d’émouvants hommages à l’iconique star

La nouvelle de la mort de Tina Turner mercredi a provoqué une immense vague de chagrin dans le monde entier de la part de ses fans et de ses amis. De nombreuses personnalités lui rendent de vibrants hommages.

La légendaire chanteuse Tina Turner est décédée ce mardi 24 mai à son domicile en Suisse, à l’âge de 83 ans. Sur les réseaux sociaux, le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, qui avait collaboré sur scène avec elle à plusieurs reprises, a partagé des photos tout en rendant hommage à sa «merveilleuse amie (…) inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m'a tellement aidé quand j'étais jeune et je ne l'oublierai jamais», a-t-il ajouté.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.



She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Le guitariste des Rolling Stones, Ronnie Wood, a lui aussi partagé des photos de Tina Turner sur les réseaux sociaux. «Que Dieu vous bénisse Tina, la reine du rock et de la soul et une amie chère à notre famille», a-t-il écrit.

God bless you Tina, the Queen Of Rock And Soul and a dear friend to our family. Love and prayers to all of Tina’s family, friends and loved ones #tinaturner @tinaturner pic.twitter.com/BUNBAdsCKl — Ronnie Wood (@ronniewood) May 24, 2023

Diana Ross dit qu'elle est «choquée et attristée» en envoie ses condoléances aux proches.

Shocked. Saddened. Sending condolences to Tina Turner’s family and loved ones. pic.twitter.com/FGlQfjxaGh — Ms. Ross (@DianaRoss) May 24, 2023

Debbie Harry de Blondie a écrit : «J’ai bénéficié de l'énergie, de la créativité et des talents de Tina Turner. Une femme qui a commencé dans les champs de coton ruraux de Nutbush, TN et s'est frayé un chemin jusqu'au sommet. Tina a été une grande inspiration pour moi quand j'ai commencé et le reste donc à ce jour. Je t'aime Tina. RIP»

"I was a benefactor of the energy, creativity and talents of Tina Turner. A woman who started in rural Nutbush, TN cotton fields and worked her way to the very top. Tina was a great inspiration to me when I was starting out and remains so to this day. Love you Tina. RIP.” —DH pic.twitter.com/2sqg0biujc — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) May 24, 2023

Brian Wilson, le co-fondateur du groupe américain The Beach Boys, s'est dit «tellement désolé» d'apprendre la nouvelle. «J'ai adoré Tina, sa voix et son énergie - elle était l'une des plus grandes», a-t-il déclaré.

I’m so sorry to hear about Tina Turner. I loved Tina and her voice and energy – she was one of the greats. “River Deep, Mountain High” will always be one of my favorite songs. And nothing beats her version of “Proud Mary.” I loved her musical too. Love & Mercy. pic.twitter.com/dZ0swrtmsB — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) May 24, 2023

Elton John a célébré une «légende totale sur disque et sur scène». «Nous avons perdu l'une des artistes les plus excitantes et les plus électriques du monde. Une légende totale sur disque et sur scène. Elle était intouchable», a-t-il écrit, partageant une photo d’eux ensemble.

Angela Bassett, qui a reçu une nomination aux Oscars pour avoir interprété la chanteuse dans «What's Love Got to Do With It», a fait une déclaration pour le Hollywood Reporter. «Je suis honorée d'avoir connu Tina Turner», a-t-elle dit dans son communiqué. «Je suis honorée d'avoir aidé à la montrer au monde. Alors aujourd'hui, nous pleurons la perte de cette voix et de cette présence emblématiques, elle qui nous a donné plus que nous n'aurions jamais pu demander. Elle nous a donné tout son être. Et Tina Turner est un cadeau qui sera toujours 'tout simplement le meilleur'.» (un clin d’œil au tube «Simply the Best, ndlr»).

“How do we say farewell to a woman who owned her pain and trauma and used it as a means to help change the world?" said Angela Bassett about Tina Turner in a statement to THR https://t.co/EvUrKaIQoI pic.twitter.com/6NlTnjbd7b — The Hollywood Reporter (@THR) May 24, 2023

Forrest Whitacker salue la résilience dont a su tout au long de sa vie faire preuve l’artiste, notamment après les traumatismes des violences physiques et psychologiques que lui a fait subir son premier mari Ike. «Tina Turner était une icône, que nous aimions pour sa voix, sa danse et son esprit. Alors que nous lui rendons hommage, réfléchissons également à sa résilience et pensons à toute la grandeur qui peut suivre nos jours les plus sombres. Merci de partager tes dons avec nous, Tina. Tu es simplement la meilleure.», a posté l’acteur.

Tina Turner was an icon, whom we loved for her voice, her dancing, and her spirit. As we honor her, let’s also reflect on her resilience, and think about all the greatness that can follow our darkest days. Thank you for sharing your gifts with us, Tina. You’re simply the best. pic.twitter.com/CZyaItp4Cb — Forest Whitaker (@ForestWhitaker) May 24, 2023

Bette Midler, la chanteuse et actrice, a déclaré que Turner jouerait le chant «principal» pour les «vols d'anges chantant pour son repos».

Our beloved #TinaTurner has died. From #Nutbush to the top, she was an absolutely brilliant performer and inspiration to us all. May flights of angels sing her to her rest, but if I know Tina, she is singing lead. — bettemidler (@BetteMidler) May 24, 2023

La chanteuse américaine Gloria Gaynor a décrit Tina Turner comme une «légende emblématique qui a ouvert la voie à tant de femmes dans la musique rock, noire et blanche. Elle l’a fait avec beaucoup de dignité et de succès ce que très peu auraient même osé faire à son époque et dans ce genre de musique.»

I am so, so very sad to hear of the passing of @TinaTurner, the iconic legend who paved the way for so many women in rock music, black and white. She did with great dignity & success what very few would even have dared to do in her time and in that genre of music #TinaTurner pic.twitter.com/HrcJj7PltI — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) May 24, 2023

Viola Davis, l'actrice et productrice, a déclaré que Turner était «notre premier symbole d'excellence (…) Iconique. Belle. La survivante. Brillante».

John Cleese s’est dit «très triste» et a salué «un talent incommensurable».

Very sad to hear about the passing of Tina Turner. Her talent was beyond measure. pic.twitter.com/suRy2ytY9M — John Cleese (@JohnCleese) May 24, 2023

La chanteuse américaine Ciara remercie Tina Turner pour «l’inspiration qu’elle a donnée à nous tous.»

Heaven has gained an angel.



Rest in Paradise Tina Turner.



Thank you for the inspiration you gave us all. pic.twitter.com/JMxa9kBsmF — Ciara (@ciara) May 24, 2023

L'ancien basketteur Magic johnson évoque « la légendaire reine du rock n' roll». «Je l'ai vue plusieurs fois et elle a de loin donné parmi les meilleurs spectacles que j'aie jamais vus».

Rest in peace to one of my favorite artists of all time, the legendary queen of rock n’ roll Tina Turner. I’ve seen her many many times and hands down, she gave one of the best live shows I’ve ever seen. She always gave you your moneys worth. pic.twitter.com/VqlTjy1LUR — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023

La chanteuse Kelly Rowland a publié une photo montrant la chanteuse dansant dans une robe scintillante avec pour légende : «Merci Queen, de nous avoir tout donné ! Nous t'aimons !!» «Repose en paix Anna Mae Bullock», citant le nom de naissance de l'artiste.