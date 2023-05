John Wick 5 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait sur le prochain volet de la franchise (SPOILERS)

C’est lors d’une présentation officielle des résultats du studio Lionsgate que le directeur du groupe Motion Picture a confirmé que «John Wick 5» était en développement. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait à propos du prochain volet de la saga.

Longue vie à John Wick ! Après la conclusion du dernier volet de «John Wick» où le personnage incarné par Keanu Reeves meurt, supposément, et se retrouve enterré dans une tombe située à côté de celle de son épouse, la majeure partie des fans pensaient probablement que le film signait la fin de la franchise lancée en 2014. Apparemment, il n'en est rien.

Lors de la présentation officielle des résultats du studio Lionsgate, Joe Drake, le directeur du groupe Motion Picture a confirmé que trois nouveaux projets liés à l’univers du célèbre tueur à gages étaient en développement, dont «John Wick 5», a révélé le site américain Comicbook.com. Pour le moment, il n’existe que très peu d’informations concernant ce cinquième film. Mais quelques indices distillés ici et là permettent de disposer de quelques éléments de réponse sur ce qui attend les fans.

Un film avec ou sans Keanu Reeves ?

On commencera par rappeler que ce projet de développer un cinquième film n’est pas nouveau. En août 2020, il avait été annoncé que le quatrième et le cinquième volet de la saga seraient tournés dans la foulée. Avant que le réalisateur Chad Stahelski ne décide finalement de n’en tourner qu’un seul. Alors que «John Wick : Chapitre 4» battait tous les records d’entrées en salles en mars dernier, Joe Drake avait confirmé au site américain The Hollywood Reporter que le projet de faire un cinquième film restait d’actualité.

«Il y a une volonté et une ouverture. Et vous pouvez certainement interpréter cette fin de différentes manières. Nous allons tous prendre un peu de repos et commencer à évoquer quelques idées sur la manière la plus crédible de faire un cinquième volet. Mais il n’y a aucune garantie. Keanu et Chad, à raison, se montrent très protecteurs quand il s’agit de respecter les spectateurs. Donc nous avons du travail à faire», avait-il déclaré.

Si un cinquième volet voit le jour, il paraît peu probable que cela se fasse sans Keanu Reeves à l’écran. Après tout, le film est intitulé «John Wick 5», et il est quasiment certain que personne ne viendra le remplacer dans ce rôle. Autre détail important, Chad Stahelski avait précisé qu’une fin alternative, dans laquelle John Wick était clairement montré comme ayant survécu à ses blessures, avait été tournée pour le quatrième film.

Il existe donc un monde où John Wick a survécu, et où Winston l’a aidé à faire croire à sa mort afin que plus personne, surtout les représentants de la Haute Table, ne cherche à le poursuivre pour assouvir une quelconque vengeance. Reste à voir quel événement particulier pourrait le forcer à briser sa couverture pour intervenir personnellement (juste, ne tuez pas de chiot cette fois, s’il vous plaît).

Pour ce qui est de la date de sortie, on sait que le film spin-off «Ballerina» avec Ana de Armas sortira en 2024, et que la série «The Continental» est attendu en septembre 2023. Il faudra dès lors probablement attendre le courant de l’année 2025, voir début 2026 avant d’espérer voir «John Wick 5» au cinéma.