«Vaiana - La légende du bout du monde» : l'adaptation en live action avec Dwayne Johnson a trouvé son réalisateur

L'adaptation en live action de «Vaiana : La légende du bout du monde», avec Dwayne Johnson, vient de recruter Thomas Kail – le metteur en scène de la pièce de Broadway «Hamilton» – pour assurer la réalisation, annonce le site américain The Hollywood Reporter.

Le projet avance doucement, et sûrement. Après «La Belle et la Bête», «Le Roi Lion», Peter Pan & Wendy», et «Ariel, la petite sirène», les studios Walt Disney ont décidé de lancer l’adaptation en live-action de «Vaiana : La légende du bout du monde». L’acteur Dwayne Johnson sera présent au casting dans le rôle de Maui, le demi-dieu du vent et de la mer. Un personnage qu’il doublait déjà dans la version animée.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, c’est le metteur en scène Thomas Kail, connu pour son travail sur la pièce à succès de Broadway «Hamilton» qui vient d’être nommé à la réalisation. On notera que le film comptera également sur la présence d’Auli’i Cravalho, la comédienne qui doublait le personnage de Vaiana dans la version animée sortie au cinéma en 2016, parmi les producteurs exécutifs.

«Vaiana : La légende du bout du monde» raconte l’histoire d’une jeune fille désignée pour reprendre une quête inachevée de ses ancêtres afin de sauver son peuple d’une catastrophe écologique sans précédent. Pour réussir, elle va devoir faire équipe avec le facétieux Maui, le demi-Dieu du vent et de la mer.