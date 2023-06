Beetlejuice 2 : Michael Keaton ravi de tourner à nouveau pour Tim Burton

Dans un entretien accordé au site britannique Empire Magazine, Michael Keaton s’est montré particulièrement enthousiaste à propos de «Beetlejuice 2», la suite du premier film tourné en 1988 avec Tim Burton.

Sa patience a été récompensée. Pendant des années, Michael Keaton et Tim Burton sont restés en contact en se promettant qu’à la moindre opportunité, ils se retrouveraient pour la suite de «Beetlejuice». Après des années de développement infructueux, le deuxième volet a été officiellement annoncé en mai dernier, avec Tim Burton à la réalisation et à l’écriture, et Michael Keaton de retour dans le rôle principal, 35 ans après le premier film. Pour le plus grand bonheur du comédien.

«Beetlejuice est le genre de film où l'on prend le plus de plaisir à travailler. C’est tellement drôle, tellement génial. Et vous savez quoi ? Ce film est fait exactement comme le premier», explique Michael Keaton au site britannique Empire Magazine, vantant le côté artisanal du travail de Tim Burton. Si le scénario reste entouré de mystère, l’acteur de 71 ans a toutefois dévoilé une scène bien précise du film : «Il y a cette femme dans la salle d’attente de la vie après la mort qui tient littéralement une ligne de pêche – je veux que les gens le savent parce que j’adore ça – tirant sur la queue d’un chat pour la faire bouger».

Le plaisir de travailler

Pour Michael Keaton, le fait que «Beetlejuice 2» s’apprête à voir le jour est la conclusion parfaite à de longues années à attendre patiemment que tous les éléments soient réunis afin de proposer un second volet que lui et Tim Burton envisageaient. «Tim et moi en parlons depuis des années, sans en dire un mot à personne. Nous étions d’accord que si cela devait se faire, cela devait être le plus proche possible de ce que nous avions fait la première fois», explique-t-il.

Le comédien et le réalisateur peuvent dès lors se féliciter d’avoir tenu bon toutes ces années afin d’être en mesure de faire le film qu’ils rêvaient de faire. «Comme dans le premier, on imagine des choses, on provoque l’action, avec de l’improvisation et des éléments non prévus, avec ces choses créées à la main par des gens pour construire un monde. C’est génial. Je n’avais pas pris autant de plaisir sur un tournage depuis je ne sais plus combien de temps», s’exclame l’acteur.

La sortie de «Beetlejuice 2» dans les salles françaises est prévue pour le 11 septembre 2024. Le casting pourra compter sur les présences de Jenna Ortega, qui jouera le rôle de la fille de Lydia, le personnage principal du premier film que reprendra Winona Ryder à l’écran. Catherine O’Hara incarnera à nouveau Delia Deetz, tandis que Monica Bellucci prêtera ses traits à l’épouse de Beetljuice. Justin Theroux et Willem Dafoe seront également au générique dans des rôles inconnus pour le moment.